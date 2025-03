Kiedy poznamy lokalizację dla drugiego atomu?

Jacek Kaczorowski, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. poinformował, że w celu wdrożenia procesu dekarbonizacji w energetyce, zgodnie z polityką UE i Polski, PGE GiEK S.A. już wyłączyła z eksploatacji blok nr 1 w Elektrowni Bełchatów i obecnie planuje wyłączenie pozostałych bloków w latach 2030-2035/38. - Dekarbonizacja i wyłączanie bloków Elektrowni Bełchatów spowoduje ubytek mocy w polskim systemie energetycznym o około 5,5 GW – zwrócił uwagę prezes Jacek Kaczorowski. - Tereny kompleksu Bełchatów mają istotny potencjał dla rozwoju różnych źródeł wytwórczych, w tym potencjał do budowy elektrowni jądrowej. PGE GiEK S.A. opracowała wstępną koncepcję inicjatyw inwestycyjnych-rozwojowych dla kompleksu Bełchatów, takich jak siłownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, magazyny energii, elektrownie gazowo-parowe, elektrownie szczytowo-pompowe oraz źródła jądrowe i mała energetyka jądrowa – mówił prezes PGE GiEK.

Bełchatów wymieniany jest jako jedna z dwóch najpoważniejszych lokalizacji dla drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. W kontekście tej lokalizacji, a więc po kopalni i elektrowni na węgiel brunatny, wymienia się jednak dwa duże wyzwania: geologię (teren po odkrywce węgla brunatnego) i braki wody potrzebnej do chłodzenia. PGE przekonuje, że oba wyzwania nie są problemem.

Aktywność sejsmiczna

Prezes Jacek Kaczorowski zwrócił także uwagę na sejsmiczną aktywność regionu. Podał, że kopalnia Bełchatów od 1980 r. posiada stację sejsmologiczną z rozmieszczonymi w terenie stanowiskami sejsmometrycznymi. – Stacja odnotowała ponad 1300 zjawisk sejsmicznych o magnitudach lokalnych od 1 do 4,6 w skali Richtera. W ostatnich latach obserwowana jest ich niewielka aktywność prowadząca do całkowitego zaniku. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem obiekty energetyki jądrowej można lokalizować na terenie, na którym w ciągu dziesięciu tysięcy lat nie wystąpiło trzęsienie ziemi o skali 8 EMS-98, co odpowiada magnitudzie około 7 w skali Richtera – podkreślił prezes.