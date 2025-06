- Drony latające w pobliżu elektrowni jądrowych mogą zagrozić ich bezpieczeństwu, co może mieć poważne konsekwencje. Jak wielokrotnie mówiłem w trakcie wojny, takie incydenty muszą się natychmiast zakończyć — powiedział dyrektor generalny Grossi.

W zeszłym miesiącu zespół IAEA usłyszał również serie strzałów, które zbiegły się z rzekomym atakiem dronów na ten sam ośrodek szkoleniowy. W połowie kwietnia tego roku dron został podobno zestrzelony i rozbił się w pobliżu ośrodka szkoleniowego ZNPP, nieco ponad trzy miesiące po kolejnym zgłoszonym ataku dronów na ośrodek.

Drony są również często wykrywane w pobliżu innych ukraińskich obiektów jądrowych. W lutym dron poważnie uszkodził nowe bezpieczne osłony w elektrowni w Czarnobylu na północy Ukrainy. Zostały one zbudowane w celu zapobiegania uwolnieniom radiacji z reaktora 4 zniszczonego w wypadku w 1986 roku i w celu ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi.

Działające na Ukrainie elektrownie jądrowe – Chmielnicka, Równe i Południowa Ukraina – również regularnie zgłaszają wykrycie dronów w pobliżu odpowiednich obiektów, podkreśla IAEA.

Rosjanie tłumaczą inspektorom agencji, że drony wysyła Ukraina. Tylko po co Ukraina miałaby dążyć do katastrofy nuklearnej na swoim terytorium? To tak jakby Iran sam zaatakował Buszehr.