"Byli w stanie potwierdzić fizyczne skutki eksplozji dronów, w tym w jednym z sześciu budynków reaktorów obiektu, gdzie prawdopodobnie został trafiony sprzęt obserwacyjny i łączności. Na dachu reaktora Bloku 6 rosyjskie wojsko ostrzelało zbliżający się dron, po czym doszło do eksplozji w pobliżu korpusu reaktora” – pisze Agencja.

Eksperci MAEA zaobserwowali szczątki dronów „w tym i w dwóch innych miejscach”. W jednym z nich w pobliżu laboratorium zobaczyli plamy krwi obok uszkodzonego wojskowego pojazdu logistycznego, co wskazywało na co najmniej jedną ofiarę *Rosja o tym milczy — red). Ponadto w ciągu dnia na miejscu usłyszano eksplozje i strzelaninę, a także kilka strzałów artyleryjskich w pobliżu zakładu.

„Chociaż zespół nie zaobserwował jeszcze żadnych uszkodzeń strukturalnych systemów, konstrukcji i komponentów ważnych dla bezpieczeństwa jądrowego lub bezpieczeństwa elektrowni, zgłosił obserwację powierzchownych śladów ognia na szczycie kopuły reaktora bloku nr 6 oraz szczelin na betonowej płycie podtrzymującej główny zbiorniki do przechowywania wody” – podała MAEA.

Prowokacja za pomocą dronów?

Rosjanie od razu oskarżyli o atak Ukrainę. Wywiad ukraiński zapewniał, że Ukraina nie jest w to zamieszana i stwierdził, że to była prowokacja okupantów, by pokazać światu, jakie zagrożenie stanowi Ukraina.

"Rosjanie raz po raz powracają do prób przeprowadzania prowokacji, aby zrzucić winę na Ukrainę. Wiemy, że to Rosja wielokrotnie przeprowadzała zarówno symulowane, jak i rzeczywiste ataki na elektrownię w Zaporożu, nawet gdy była ona już zajęta przez wojska rosyjskie. Stacjonowały tam jej wojska i sprzęt, co stanowi rażące naruszenie prawa międzynarodowego, w szczególności w zakresie prawa nuklearnego” – powiedział Andrij Jusow przedstawiciel wywiadu Ukrainy.