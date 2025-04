Zezwolenie – licencja – kanadyjskiej komisji bezpieczeństwa jądrowego zostało wydane firmie Ontario Power Generation, która jest inwestorem i przyszłym operatorem elektrowni. Komisja uznała, że OPG ma wszelkie niezbędne kwalifikacje, by rozpocząć przedsięwzięcie. Licencja obejmuje budowę reaktora przy zachowaniu szeregu warunków. Jednym z nich jest uruchomienie programu monitoringu środowiska, inny zobowiązuje OPG do uzyskiwania odpowiednich zgód komisji we wskazanych etapach budowy – wynika z informacji, opublikowanej przez kanadyjski dozór jądrowy. Licencja jest ważna do 31 marca 2035 r. Komisja zaznaczyła, że zaakceptowała przedstawione przez OPG gwarancje finansowe dla budowy w wysokości ponad 167 mln dolarów.

Kanadyjski nadzór informuje także, że wcześniej, w październiku 2024 r. oraz w styczniu 2025 r., przeprowadzono dwuczęściowe przesłuchanie publiczne w sprawie licencji OPG na budowę.

Mały atom w Kanadzie ma pozwolenie na budowę. Czym jest SMR?

Samo OPG w reakcji na wydanie zezwolenia poinformowało, że o kosztach nie będzie się wypowiadać do czasu podjęcia odpowiednich decyzji przez właściciela firmy, czyli prowincję Ontario. Czeka też na zgodę rządu Ontario, aby przystąpić do prac. BWRX-300 konstrukcji firmy GE-Hitachi Nuclear Energy należy do grupy reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc – 300 MWe, jest zaliczany do tzw. SMR – małych reaktorów modułowych.

Wykonawca - firma Aecon prace na miejscu budowy nowego bloku zaczął kilkanaście miesięcy temu. Teren leżący obok istniejącej elektrowni jądrowej został oczyszczony, powstały wykopy pod reaktor i system chłodzący. Wszystkie te prace nie wymagały jednak licencjonowania przez dozór. Wydanie zezwolenia umożliwi Aeconowi rozpoczęcie robót przy tzw. części jądrowej. W pierwszej kolejności ma to być wykop pod zbiornik ciśnieniowy reaktora o głębokości niemal 40 m, a potem wylanie pierwszego tzw. betonu jądrowego. Docelowo OPG zamierza zbudować w Darlington cztery reaktory BWRX-300.