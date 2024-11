Polskie Elektrownie Jądrowe, to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe. Pierwsza elektrownia w technologii amerykańskiej ma powstać w Polsce. Zgodnie z projektem ustawy, Polskie Elektrownie Jądrowe zostanie dokapitalizowana na ok. 60 mld zł, co będzie stanowić wkład własny, stanowiący ok. 30 proc. kosztów budowy. Większość, a więc 70 proc. będzie to finansowanie dłużne.