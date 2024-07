Według Kommersanta w 2023 roku Rosatom uzdrowił finanase Nukem i spłacił długi w celu zwiększenia atrakcyjności. Jednak – jak wynika z wypowiedzi Nukem – do transakcji nie doszło ze względu na niepewność prawną dotyczącą dopuszczalności zakupu aktywów od rosyjskiego właściciela.

Wiosną 2024 roku niemiecki zarząd, na wniosek władz kraju i przepisów, wszczął samodzielną procedurę upadłościową struktur Nukem Technologies w sądzie w Aschaffenburgu w Bawarii. Od tego momentu Rosjanie nie mieli już w firmie nic do powiedzenia.

Maria Jakowlewa, dyrektorka kancelarii prawnej Jakowlew and Partners, wyjaśnia Kommersantowi, że ​​procedura upadłościowa, znana w Niemczech pod nazwą Eigenverwaltung, pozwala spółce na samodzielne zarządzanie reorganizacją pod nadzorem sądu i wyznaczonego zarządcy. Firmy mogą wszcząć postępowanie, jeśli pomoże to w utrzymaniu biznesu i rozwiązaniu problemów finansowych. W przypadku Nukem sąd uwolnił spółkę z rosyjskiej struktury właścicielskiej (czyli Rosatomu), co pomogło zminimalizować związane z tym ryzyko prawne. Niemieckie kierownictwo Nukem nie powiadomiło Rosjan o postępowaniu upadłościowym.