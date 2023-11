Mały atom: KGHM chce dalszej współpracy z NuScale, ale niekoniecznie ich technologii

Według doniesień "Rzeczpospolitej" amerykańska firma NuScale miała wypowiedzieć umowę o rozwoju małych reaktorów jądrowych polskiemu gigantowi miedziowemu KGHM – dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Wypowiedzenie umowy miało nastąpić dzień po tym, jak Amerykanie wstrzymali swój pierwszy projekt SMR w Utah. KGHM jednak zaprzeczył tym informacjom, ale nie podał więcej szczegółów.

Zapytaliśmy o stanowisko KGHM po tym jak w USA został wstrzymany projekt, który jest wzorem dla inwestycji w Polsce. Spółka ma odpowiedzieć na nasze pytania do południa w piątek 10 listopada. O stanowisko zapytaliśmy także amerykański NuScale. Dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

KGHM nie informuje w porannym stanowisku o szczegółach dalszych prac, a podaje jedynie co udało się osiągnąć - ale jeszcze przed wstrzymaniem projektu w Utah.

Co udało się osiągnąć

Spółka przypomina, że 13 kwietnia 2023 r. KGHM Polska Miedź wystąpiła do ministra klimatu i środowiska z wnioskiem o wydanie decyzji zasadniczej, tj. pierwszej decyzji administracyjnej w systemie pozwoleń i zezwoleń, o jaką może starać się inwestor dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni jądrowej. We wniosku KGHM wskazał następujące lekkowodne technologie reaktorowe przewidziane do zastosowania w planowanym przez spółkę przedsięwzięciu inwestycyjnym: Rolls-Royce SMR™ (UK SMR™), NUWARD™, SMR-160™, BWRX-300™ oraz VOYGR™.