Koniec marzeń KGHM o małym atomie? W USA lawinowo rosną koszty inwestycji

NuScale ma jednak nadal nadzieję zbudować SMR w Rumunii, Kazachstanie, Polsce i na Ukrainie. Oczekiwano, że elektrownia NuScale w Utah będzie pierwszą elektrownią SMR, która uzyska licencję na budowę amerykańskiej Komisji Regulacji Jądrowej. Jednak NuScale stwierdziło, że wydaje się mało prawdopodobne, aby projekt miał wystarczającą liczbę chętnych w USA, aby móc kontynuować jego realizację.

W styczniu tego roku firma NuScale podała, że docelowa cena energii z elektrowni wyniesie 89 dolarów za MWh, co stanowi wzrost o 53 proc. w porównaniu z poprzednimi szacunkami wynoszącymi 58 dolarów za MWh. Budzi to obawy co do gotowości klientów tej technologii co do dalszej realizacji projektów.

Projekt KGHM pod znakiem zapytania

To ryzyko dotyczy także polskich firm. KGHM w lutym 2022 r. podpisał umowę z amerykańską firmą NuScale Power w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem małych reaktorów modułowych (SMR) w Polsce. Na początku tego roku technologia oferowana przez Nuscale Power uzyskała certyfikat Komisji Dozoru Jądrowego USA, stając się pierwszym projektem SMR dopuszczonym do użytku w USA i siódmym wśród wszystkich technologii jądrowych. Jak widać niewiele to jednak pomogło.

W lipcu 2022 r. KGHM złożył wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) o wydanie ogólnej opinii w sprawie wybranych warunków umożliwiających wybudowanie modularnej elektrowni jądrowej o mocy 462 MW składającej się z 6 modułów, każdy o mocy 77 MW. Wniosek przygotowano między innymi w oparciu o dokumentację projektu, który właśnie uzyskał końcową certyfikację w USA. Projektem wzorcowym dla tej polskiej inwestycji miał być ten w Utah. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało w lipcu br. dla KGHM decyzję zasadniczą dotyczącą budowy małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR) w Polsce.

KGHM dąży do dywersyfikacji źródeł energii. Do 2030 r. 50 proc. energii elektrycznej zużywanej przez KGHM ma pochodzić z własnych źródeł, w tym z OZE. W tym miksie energetycznym miał zaistnieć SMR.