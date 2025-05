Już na samym początku komunikatu podsumowującego fatalne wyniki JSW, spółka wyjaśnia, że wpływ na nie miało ujęcie odpisu aktualizacyjnego w wysokości 648 mln zł, związanego ze styczniowym pożarem w kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice. Wynik EBITDA za I kw. 2025 był ujemny i wyniósł ponad 1,22 mld zł. Rok wcześniej EBITDA była na plusie i wynosiła 532 mln zł.

Większa sprzedaż, mniejszy zarobek JSW

Wartość wskaźnika EBITDA za okres trzech miesięcy nawet bez zdarzeń jednorazowych była dalej ujemna i wyniosła 545,5 mln zł. W trzech pierwszych miesiącach tego roku JSW wydobyła prawie 2,9 mln ton węgla, czyli mniej o 10,5 proc. i wyprodukowała ponad 0,7 mln ton koksu, a więc więcej o 1,3 proc. w stosunku do czwartego kwartału 2024 r.

Sprzedaż węgla ogółem do odbiorców zewnętrznych wyniosła w pierwszym kwartale 2025 r. 2,1 mln ton i była wyższa o 4,3 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału ubiegłego roku. Z kolei sprzedaż koksu nie uległa znaczącej zmianie, wynosząc w omawianym okresie ponad 0,7 mln ton. Porównując kwartał do kwartału, średnie ceny węgla koksowego i koksu wyniosły odpowiednio 746 zł za tonę (wzrost o 0,2 proc.) i 1 053 zł za tonę (spadek o 7,1 proc.). Niższe ceny skutkowały mniejszymi przychodami ze sprzedaży, które ukształtowały się na poziomie ponad 2,4 mld zł w porównaniu do czwartego kwartału 2024 r. To blisko 1 mld zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Aby przeciwdziałać pogarszającej się z każdym kwartałem sytuacji finansowej, w 2024 r rada nadzorcza JSW przyjęła przygotowany przez Zarząd Spółki Plan Strategicznej Transformacji JSW (tzw. plan naprawczy). Dokument zakłada poprawę efektywności wydobycia, optymalizację procesów zakupowych, racjonalizację wydatków inwestycyjnych i optymalizację funkcji wsparcia. Wszystkie działania w tych obszarach mają do końca roku 2027 przynieść Spółce szacowane 8,5 mld zł pozytywnych skutków finansowych w porównaniu do bazowego roku 2023.