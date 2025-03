– W wyniku prowadzonego postępowania oraz oceny zebranego materiału 25 marca 2024 r. organ koncesyjny wydał decyzję odmawiającą udzielenia koncesji dla Silesian Coal. Spółka ta odwołała się od decyzji odmownej i wniosła o ponowne rozpatrzenie sprawy – tłumaczy MKiŚ. Toczyło się więc postępowanie odwoławcze w II instancji.

Firma złożyła w styczniu br. aktualizację wniosku z nowym projektem rozpoznania. Ostatecznie jednak aktualizacja wniosku także została odrzucona decyzją z 7 lutego 2025 r.

Inwestor się nie poddał. Na nasze pytanie, czy Silesian Coal odwołało się do sądu od ostatniej decyzji MKiŚ ws. odmowy rozpatrzenia wniosku, resort klimatu odpowiedział twierdząco, informując, że 19 marca 2025 r. firma złożyła skargę na decyzję z 7 lutego. Za tym poszedł list do premiera, a w tle zamajaczyła Jastrzębska Spółka Węglowa.

Stare błędy JSW

To pierwsza, zakończona odsłona rywalizacji o tę koncesję, ale jak się okazuje, nie ostatnia. Nim przejdziemy do opisu drugiego etapu, trzeba wyjaśnić, dlaczego w tym wyścigu dotychczas aktywnym graczem nie była JSW.

Złoże Dębieńsko 1 jest położone bowiem wzdłuż zachodniej granicy kopalni Knurów-Szczygłowice (należącej do JSW) i dojście do niego od jej strony byłoby łatwiejsze i tańsze. Przypomnijmy, że Silesian Coal złożyło w 2022 r. jako pierwsze wniosek koncesyjny na rozpoznanie tego złoża. JSW w tej procedurze mogło złożyć kontrofertę do trzech miesięcy od przedłożenia wniosku koncesyjnego przez zagranicznego inwestora.