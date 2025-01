Mogą być potrzebne zmiany

Sama Bogdanka podkreśla, że sobie radzi. – Koszty wydobycia pozwalają być konkurencyjnym wobec węgla dostępnego w portach ARA. Obecnie w wyniku podejmowanych działań optymalizacyjnych jesteśmy w stanie konkurować z napływającym węglem z importu, który we wspominanych wyżej portach zalega. Ta nasza przewaga polega na tym, że mamy świadomą szans i ryzyka załogę, która odznacza się wysoką kulturą techniczną i skuteczną realizacją celów postawionych przez zarząd – mówił pod koniec ub. roku wiceprezes Bogdanki ds. produkcji Bartosz Rożnawski.

W przypadku Bogdanki, spółki wydobywającej węgiel energetyczny, mamy do czynienia z zupełnie innymi uwarunkowaniami. – Coraz więcej sygnałów wskazuje, że Polska nie może szybko odejść od węgla. Co więcej, żaden z gazowych bloków nie wygrał aukcji wsparcia w grudniu 2024, co dodatkowo przedłuża życie węgla. Wielkość produkcji PGG, konkurenta Bogdanki, spada rok do roku po wysokie kilkanaście procent, co pozwala lubelskiej spółce lokować swój produkt na rynku, a wysokie ceny CO 2 dają węglowi kamiennemu preferencję wobec węgla brunatnego. Bogdanka jest też wciąż najbardziej efektywna kosztowo w Polsce – wymienia atuty Bogdanki Paweł Puchalski.

Analityk zakłada także, że nowy zarząd nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko w nowej strategii rozpocząć kolejny proces restrukturyzacji. – Spółka już taki proces z sukcesem przeprowadziła 10 lat temu, zresztą wówczas i obecnie mamy tego samego prezesa – przypomina. Jego zdaniem, jeżeli Bogdanka wdroży restrukturyzację OPEX-u, CAPEX-u, to to może być to spółka, która będzie w stanie generować gotówkę jeszcze przez długie lata.

– Już trzeci kwartał 2024 r. okazał się dobry dla spółki, a kwartał czwarty może być potencjalnie bardzo dobry. Zakładam też, że również w 2025 r. spółka ma szansę wygenerować kilkaset mln zł gotówki. Mimo odchodzenia od węgla, Bogdanka ma argumenty, by być interesującą spółką w średnim terminie – komentuje Puchalski.