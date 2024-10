Związki zawodowe JSW w konflikcie z zarządem. Wyciekły tajne informacje

Tego samego dnia, te same centrale związkowe wniosły do zarządu o zwołanie w trybie pilnym Pomocniczego Komitetu Sterującego JSW. „Celem spotkania powinna być prezentacja programu naprawczego JSW S.A., o który to program zawnioskowała Rada Nadzorcza JSW S.A., wyznaczając termin zakończenia prac Zarządu JSW na dzień 30.09.2024 r.” – czytamy w drugim piśmie.

Ujawnienie tajnych informacji

Minęły dwa dni od przesłania tego listu do MAP, kiedy na portalach społecznościowych związków zawodowych opublikowano tajne informacje, dotyczące wstępnych prac roboczych nad planem naprawczym finansów spółki. Na profilu społecznościowym związków zawodowych (JSW Związki) w środę 2 października wieczorem opublikowano założenia – jak się okazało wstępne i robocze – dotyczące planu naprawczego w spółce. Nie są to dokumenty w rozumieniu prawa, bo nikt pod nimi się nie podpisał, ani żadne organy korporacyjne ich nie przyjmowały. Jak udało się nam dowiedzieć, były to informacje robocze, nad którymi organy korporacyjne miały dopiero pracować.

Wstępne założenia dotyczyły wdrożenia planu naprawczego w spółce na kwotę ok. 5,7 mld zł w ramach programu oszczędnościowego na lata 2024-2027, z czego około 2,4 mld zł oszczędności wymaga zgody związków zawodowych. Wskaźniki oraz liczby ujęte w opublikowanych przez związki zawodowe slajdach, co, jak się okazuje, mogło być działaniem cenotwórczym, mogły się zmienić na etapie dalszych prac zarządu i rady.

Do sprawy odniósł się też rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka w pierwotnym oświadczeniu zdementowała, że jest to oficjalny dokument spółki, a następnie przekazała komunikat, że jednak doszło do wycieku informacji. - Spółka nie przekazała informacji o programie naprawczym w formie raportu o informacji poufnej. KNF nie bagatelizuje sygnałów, które mogą wskazywać na potencjalne naruszenie rozporządzenia MAR, w tym na potencjalne nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez emitentów – informuje nas KNF.

Co ważne jednak w kontekście upublicznienia informacji, Komisja monitoruje także informacje rozpowszechniane w mediach społecznościowych również pod kątem potencjalnej manipulacji jak i bezprawnego ujawnienia informacji poufnych. – Sprawa ta jest i będzie przez nadzór szczegółowo wyjaśniana, a w przypadku uzasadnionego podejrzenia dotyczącego ujawnienia i wykorzystania informacji poufnych, skierowane zostaną stosowne zawiadomienia do organów ścigania – podkreśla KNF.