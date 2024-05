JSW może sięgnąć po fundusz na trudne czasy. Dywidendy prędko nie będzie

Jak poinformował prezes Ryszard Janta rekomendacja zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) w sprawie niewypłacania dywidendy z zysku za 2023 rok nie oznacza, że spółka odchodzi od polityki dywidendowej. Zapewnił, że spółka ma nadzieję powrócić do wypłacania dywidendy od przyszłego roku. - Mam nadzieję, że już w przyszłym roku powrócimy do wypłaty dywidendy i stanie się to regułą - powiedział Janta podczas telekonferencji.

Zastępca prezesa ds. ekonomicznych Remigiusz Krzyżanowski zastrzegł, że ostateczną decyzję ws. podziału zysku za 2023 rok podejmie walne zgromadzenie spółki.

JSW może sięgnąć po rezerwy

W obliczu pogarszającej się sytuacji finansowej spółka może sięgnąć po zgromadzone rezerwy w powstałym w 2018 r. funduszu pod nazwą JSW Stabilizacyjny FIZ. Służy on gromadzeniu środków, mogących wspomagać płynność finansową spółki lub finansowanie kluczowych inwestycji w okresach dekoniunktury. - Obecnie w związku z ubytkiem wydobycia węgla wywołanym siłą wyższą, prawdopodobne jest umorzenie części certyfikatów w ramach Funduszu FIZ, ale decyzja nie zapadła. Nie przewidujemy też wcześniejszej spłaty pożyczki PFR, która jest realizowana co kwartał - mówił wiceprezes Krzyżanowski. To m.in. wspomniana pożyczka w PFR uniemożliwia wypłatę dywidendy. Jednym z warunków jej udzielenia było wstrzymanie wypłaty dywidendy.

Duże inwestycje, a mniejsze wydobycie

Na słabsze wyniki JSW za I kw. 2024 r. miały przełożyć się wydatki inwestycyjne w kwocie ponad 1,3 mld zł oraz spłaty kredytów i pożyczek w wysokości ponad 216 mln zł. Przede wszystkim jednak to efekt mniejszego wydobycia węgla. W trzech pierwszych miesiącach tego roku Grupa wyprodukowała ogółem ponad 3,1 mln ton węgla i ponad 0,8 mln ton koksu, co stanowi odpowiednio spadek o 7,5 proc. oraz 5,1 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Zmniejszenie produkcji węgla w pierwszym kwartale 2024 r. było wynikiem wystąpienia nieprzewidywalnych utrudnień natury górniczo-geologicznej, związanej z tektoniką złoża w kopalni Borynia-Zofiówka-Bzie Ruch Borynia oraz zagrożeniem metanowym w kopalni Pniówek.

Patrząc na same wyniki finansowe spółki za I kw. 2024 roku: wskaźnik EBITDA za okres trzech miesięcy tego roku ukształtował się na poziomie 532,1 mln zł i był niższy o 23,9 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Grupa JSW w pierwszym kwartale 2024 r. osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 298,1 mln zł. W efekcie w pierwszym kwartale 2024 r. zanotowała niewielką stratę netto w wysokości 9,7 mln zł. Dla porównania rok wcześniej zysk brutto wyniósł, 1,66 mld zł, a zysk netto wyniósł 1,26 mld zł.