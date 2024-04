Jest nowy prezes JSW. Nie ma dużego doświadczenia w górnictwie

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podjęła uchwałę w sprawie odwołania z dniem 6 maja br. Roberta Ostrowskiego ze stanowiska zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych XI kadencji, podała spółka. Powody odwołania ww. osoby nie zostały wskazane. Jednocześnie RN powołała Ryszarda Jantę na stanowisko prezesa zarządu XI kadencji z dniem 30 kwietnia, a także dwie inne nowe osoby do zarządu. Janta będzie prezesem od 30 kwietnia. Do 6 maja będzie on także pełnił obowiązki wiceprezesa ds. rozwoju. Od 6 maja wiceprezesem ds. ekonomicznych będzie Remigiusz Krzyżanowski. Z kolei Jarosław Kluczniok będzie wiceprezesem ds. rozwoju XI.

Reklama

Czytaj więcej Węgiel Minister przemysłu Marzena Czarnecka o planie rządu na górnictwo Planujemy „przypisać” kopalnie do poszczególnych elektrowni węglowych spółek energetycznych. Nie podjęliśmy decyzji co do konkretnego wydzielenia elektrowni ze spółek – mówi prof. Marzena Czarnecka, minister przemysłu.

Kim jest nowy prezes JSW

JSW przedstawia Ryszarda Jantę, jako menadżera z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w branży produkcyjnej. Zarządzał spółkami akcyjnymi i przewodniczył radom nadzorczym, określał kierunki rozwoju spółek. Specjalizuje się w definiowaniu strategii dla spółek produkcyjnych, optymalizacji procesów, zarządzaniu ryzykiem, ocenie opłacalności inwestycji oraz restrukturyzacji, wymieniono w materiale. Nie wskazano jednak w jakich firmach pracował wcześniej.

Remigiusz Krzyżanowski ponad 22 lata prowadził własną działalność gospodarczą realizując m.in. kontrakty doradztwa biznesowego. Od 2007 r. zawodowo związany z branżą finansowo-ubezpieczeniową. W latach 2017-2023 pełnił funkcję członka zarządu startupów z branży finansowej. Specjalizuje się w pozyskiwaniu kapitału do celów inwestycyjnych.