PGE chce dłużej wydobywać węgiel w Turowie. Bez niego grożą nam deficyty mocy

Podczas spotkania z pracownikami Kompleksu Turów, prezes PGE odpowiedział również na pytania i wątpliwości załogi dot. ostatniego wyroku WSA. Wizyta w Kompleksie Turów była także okazją do zobaczenia zmian, jakie zaszły w tej lokalizacji od 2016 roku, gdy Dariusz Marzec był wiceprezesem PGE Polskiej Grupy Energetycznej, w tym przede wszystkim inwestycji zrealizowanych zgodnie z warunkami decyzji środowiskowej i umowy polsko-czeskiej.

Aż do wyczerpania złoża węgla brunatnego

Jak relacjonują związki zawodowe, prezes miał zapewnić, że zaraz po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylającego decyzję środowiskową o kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego „Turów” zostanie złożone odwołanie od decyzji WSA. - Przekazał również pracownikom zapewnienie o wsparciu zarówno właściciela jak i strony Rządowej w celu zapewnienia stabilności i pracy Turowa aż do wyczerpania złoża w kopalni czy też wyeksploatowania bloków w elektrowni. Pracownicy i strona społeczna otrzymali również od prezesa PGE ważne zapewnienie o bezwzględnym poszanowaniu i stosowaniu wszystkich dotychczas zawartych ze stroną społeczną umów i porozumień - relacjonuje związek zawodowy „Solidarność” w kopalni. Miałaby ona działać maksymalnie do 2044 r. Spotkaniu nie towarzyszyły protesty, których obawiano się przed wizytą nowego prezesa.

Co dalej z decyzją środowiskową?

Wyrok, jaki zapadł 13 marca br. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, nie wpływa na bieżące działanie Kopalni Turów. – Nie powoduje żadnych ograniczeń w wydobyciu węgla, produkcji energii elektrycznej i nie wpływa na zatrudnienie w turoszowskim kompleksie -powiedział prezes. – Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i na tej podstawie podejmiemy wszelkie możliwe kroki prawne w obronie Turowa. Jestem przekonany o pozytywnym rozstrzygnięciu sprawy – dodaje Dariusz Marzec. PGE liczy, że wystarczy jedynie uzupełnić decyzję środowiskową o dokumenty, które wskazał Sąd. Czy potrzebna będzie nowa decyzja środowiskowa czy jednak wystarczy uzupełnienie o dokumenty dotyczące umowy polsko - czeskiej - wykaże uzasadnienie.

Turów ważny dla bilansu mocy

Wiceprezes prezes PSE Włodzimierz Mucha przyznał na innym spotkaniu z dziennikarzami poświęconemu planowi rozwoju sieci do 2034 r., że praca elektrowni Turów w systemie elektroenergetycznym jest istotna zarówno z punktu widzenia zachowania pewności dostaw energii dla Dolnego Śląska, jak i bezpieczeństwa całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. – Kilka lat temu, kiedy pierwszy raz mówiło się o ryzyku wcześniejszego wyłączenia elektrowni Turów, podjęliśmy środki zaradcze, aby uniknąć lokalnych problemów z zasilaniem odbiorców w regionie. Budujemy linię 400 kV Mikułowa – Świebodzice. Inwestycja będzie gotowa w I kwartale 2025 r. i zapewni stabilną pracę sieci elektroenergetycznej Dolnego Śląska przy ewentualnym wyłączeniu elektrowni Turów. Ta inwestycja rozwiązuje nam zatem problemy sieciowe, ale nie bilansowe. Aktualna moc elektrowni Turów to ok. 2 GW. Trzeba podkreślić, że bez Turowa w 2026 r. deficyt mocy pogłębi się z 3,4 GW do 5,4 GW – powiedział.