Praca w rosyjskich kopalniach. Pogoń za zyskiem ważniejsza od życia górników

Wypadki w kopalniach Rosji

Luty 2024 r.

W kopalni Tasztagolskaja w mieście Tasztagoł w obwodzie kemerowskim doszło do wstrząsu górniczego o magnitudzie 2,4 stopnia. Kilku górników zostało rannych

Styczeń 2024 r.

W Workucie (Republika Komi) w wyniku przedostania się wód gruntowych kopalnia Zapoliarnaja została częściowo zalana. Do powodzi doszło na głębokości 600 m. W dole kopalni przebywało łącznie 60 osób. Jedna osoba z potłuczeniami i złamaniami trafiła do szpitala. Dwaj górnicy zginęli. Kopalnia jest częścią firmy Workutaugol. Od wiosny 2022 roku właścicielem spółki jest Russian Energy miliardera Romana Trocenki. Kupił on aktywa od Sewierstali oligarchy Aleksieja Mordaszewa za 15 miliardów rubli. Prace wydobywcze w kopalni prowadzone są na głębokości do 855 m.

Grudzień 2023 r.

W kopalni Komsomolski w Norylsku należącej do koncernu Norylski Nikiel oligarchy Władimira Potanina miał miejsce wypadek z platformą wiertniczą. Na głębokości 560 m przewróciła się do komory produkcyjnej wiertnica. Zginął kierujący urządzeniem.

Listopad 2023 r.

w kopalni spółki wydobywającej złoto Omchak w rejonie Baleysky na terytorium Transbajkału doszło do zawalenia się skały. Pod gruzami znalazły się dwie osoby, obie zginęły.

Listopad 2023 r.

W mieście Udaczny w Jakucji w kopalni diamentów koncernu Alrosa doszło do wybuchu metanu. Trzech górników zginęło na miejscu, kilku innych zostało rannych.

Kwiecień 2023 r.

W kopalni Użelginski w obwodzie czelabińskim wybuchł pożar na głębokości 520 m. W kopalni przebywało łącznie 347 osób, 346 osób ewakuowało się na powierzchnię samodzielnie.