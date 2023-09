Nowi klienci na rosyjski węgiel. Zastąpią Chiny i UE

W piątce największych odbiorców pozostały także Turcja, która jednak ograniczyła zakupy w obu kategoriach, i Korea Południowa. Ta ostatnia, zdaniem autorów badania, do końca 2023 r. znacząco zmniejszy import rosyjskiego węgla. A w kolejnych latach z niego w ogóle zrezygnuje.

Czytaj więcej Węgiel Polskie kopalnie zasypały dziurę po Rosji. Grenevia drożeje Utrata przychodów z rynku rosyjskiego nie spowodowała spadku przychodów ze sprzedaży Grupy Grenevia, głównie dzięki wzrostowi sprzedaży na rynku krajowym. Rosną zamówienia w PGG, JSW i Węglokoksie. Inwestorzy docenili spółkę dużymi wzrostami na zakończenie notowań.

Analitycy zauważają, że w scenariuszu bazowym eksport węgla z Rosji nie doświadczy większych wstrząsów. Do 2030 r. nieznacznie się obniży – do 219 mln ton. Zmieni się natomiast krajobraz odbiorców. W 2030 r. liderem będą Indie, z 40-proc. udziałem w rosyjskim eksporcie, kraje Azji Południowo-Wschodniej będą odpowiadać za 20–25 proc., Turcja i kraje Europy spoza Unii – za ok. 20 proc., a Afryka i Bliski Wschód będą stanowić 15 proc. eksportu. Chiny, które mocno stawiają na własne źródła, zmniejszą udział do 5 proc. „Biorąc pod uwagę ambicje rządu w Pekinie dotyczące samowystarczalności, import węgla energetycznego do Chin do 2030 roku może spaść poniżej 100 mln ton rocznie, a większość dostaw będzie pochodzić z tanich surowców z sąsiedniej Mongolii i Indonezji” – cytuje raport gazeta „RBK”.

Ambicje Pekinu

Maksym Chudałow, ekspert surowcowy, zwraca uwagę, że Chiny mają ambicje zmniejszenia udziału węgla w energetyce, przy prawdopodobnym wzroście konsumpcji. – Jest mało prawdopodobne, aby węgiel indonezyjski zastąpił rosyjski, biorąc pod uwagę jego niską jakość – uważa.

Także Indie zamierzają zmniejszyć zależność od importu węgla energetycznego. Analitycy przewidują, że wielkość hinduskiej produkcji do 2030 r. wzrośnie prawie półtorakrotnie w porównaniu z 2021 r. i przekroczy 1 mld ton, natomiast import może ostatecznie spaść o ponad 10 proc., do 117 mln ton.

Dlatego oba najludniejsze kraje przestaną odgrywać kluczową rolę w eksporcie rosyjskiego węgla energetycznego do 2050 r. W tej perspektywie główne wielkości (50 proc. całego eksportu) trafi do Azji Południowo-Wschodniej i na Bliski Wschód – twierdzą analitycy. Indie w dalszym ciągu pozostaną perspektywicznym rynkiem dla eksportu węgla koksującego.