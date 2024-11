NFOŚiGW odpiera zarzuty, ale informacji nie dementuje

Do tych medialnych doniesień odniósł się NFOŚiGW. „Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że wszystkie wnioski złożone w programie Czyste Powietrze zostaną rozpatrzone. Finalizujemy prace nad gruntowną reformą programu, mającą na celu zatrzymanie nadużyć oraz zwiększenie efektywności” – informuje Fundusz na portalu „X”.

Jego najważniejszym celem jest poprawa jakości powietrza, „ale też musimy ochronić przed nieuczciwymi wykonawcami i pośrednikami Polki i Polaków, by nie narazić ich na konieczność zwrotu dotacji. Jednocześnie jesteśmy zobowiązani efektywnie wydawać publiczne pieniądze”.

„Program Czyste Powietrze przejęliśmy po poprzednikach z niską efektywnością i dużą liczbą nadużyć. Dlatego w tym roku skupiliśmy się na jego naprawie, aby faktycznie doprowadzał do niższych rachunków dla gospodarstw domowych. Ma on służyć przede wszystkim społeczeństwu, a nie narażać ludzi na „rachunki grozy”” – wskazuje NFOŚiGW. Nie odnosi się jednak wprost do zarzutów o wstrzymaniu programu.

Zupełnie inaczej patrzy na tę sprawę Michał Hetmański, prezes Fundacji Instrat, który sugeruje, że problemy dotyczą zarządzania samym programem, a nie braku środków. „Jeśli to prawda, że NFOŚGW wstrzymał przyjmowanie wniosków w programie Czyste Powietrze nie z powodu braku środków (wątpię), a utraty kontroli nad procesami IT, obsługą wniosków – to, wbrew pozorom, to dobry news. Wystarczy je uporządkować, zatrudniając fachowców, a nie mnożyć liniowo biurokrację” – wskazuje Hetmański.