Belgijski abordaż na tankowiec floty cieni, powiązany z Iranem. Nocna akcja pod Ostendą

Belgia ogłosiła przechwycenie tankowca należącego do rosyjskiej floty cieni. Długa na 180 m jednostka nocą zbliżyła się do belgijskich brzegów w pobliżu Ostendy. Została zajęta przy wsparciu sił francuskich. Tankowiec jest objęty sankcjami UE i USA. Tropy właścicielskie prowadzą do Iranu.

Publikacja: 01.03.2026 13:03

Belgia uderza w flotę cieni. Sankcjonowany tankowiec eskortowany do Zeebrugge

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

O zajęciu tankowca poinformował minister obrony i handlu zagranicznego Belgii, Theo Francken. „W ostatnich godzinach nasze siły zbrojne, wspierane przez francuskie siły zbrojne, dokonały abordażu tankowca należącego do rosyjskiej floty cieni. Statek jest obecnie eskortowany do portu w Zeebrugge, gdzie zostanie skonfiskowany” – wyjaśnił minister cytowany m.in. przez agencję Reutera. Operacja przechwycenia tankowca została nazwana „Błękitny Intruz”. Minister dodał, że zajęty tankowiec znajduje się na liście sankcji Unii Europejskiej.

Statki floty cieni zazwyczaj mają nieprzejrzystą strukturę własnościową i budzą obawy o potencjalne zagrożenia dla środowisk. Nie mają wymaganych ubezpieczeń i są stare, a więc podatne na wycieki, awarie mechaniczne i zagrażają ekosystemom morskim.

„Bez floty cieni Putin nie może prowadzić wojny z niewinnymi Ukraińcami. Dlatego zajmujemy te statki. Jeden po drugim. Dopóki nie zakończy się jego agresywna wojna” – powiedział Francken, dodając, że Belgia poważnie traktuje swoją odpowiedzialność.

Kto jest właścicielem zajętego tankowca?

Minister powiedział agencji Reuters, że zajęty statek jest podejrzany o pływanie pod „fałszywą banderą i z fałszywymi dokumentami”. Jak ustalił belgijski portal RTBF, tankowiec, o którym mowa, to Ethera. Według portalu, 180-metrowa jednostka pływa pod banderą Gwinei. Przed zatrzymaniem przepłynęła przez kanał La Manche. Dane VesselFinder potwierdzają, że tankowiec pływa pod banderą Gwinei. Statek jest obecnie zacumowany w Zeebrugge.

Ethera podlega sankcjom UE i USA. W 2025 r. Departament Skarbu USA powiązał ten tankowiec z „ogromnym imperium żeglugowym kontrolowanym przez Mohammeda Hosseina Shamkhaniego”. Według departamentu, Hossein Shamkhani jest synem Alego Shamkhaniego, admirała i sekretarza Rady Obrony Iranu, który zginął w nalotach 28 lutego.

Źródło: rp.pl

