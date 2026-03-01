Port Fudżajra, Zjednoczone Emiraty Arabskie, w cieśninie Ormuz
Incydenty te są pierwszymi przypadkami trafienia celów w Omanie lub w jego pobliżu po fali odwetowych uderzeń Teheranu na państwa Zatoki, które nastąpiły po wspólnych atakach USA i Izraela na Iran, pogrążających region w nowej wojnie – informuje agencja Reutera.
20-osobowa załoga tankowca Skylight została ewakuowana po ataku, do którego doszło około 5 mil morskich na północ od portu Khasab na półwyspie Musandam – podało Omańskie Centrum Bezpieczeństwa Morskiego we wpisie na platformie X. Nie sprecyzowano, co dokładnie trafiło w jednostkę.
Wstępne informacje wskazują na obrażenia o różnym stopniu ciężkości u czterech członków załogi, składającej się z 15 obywateli Indii i pięciu obywateli Iranu – dodano.
Półwysep Musandam w Omanie współdzieli z Iranem kontrolę nad Cieśniną Ormuz – kluczowym strategicznie wąskim gardłem, przez które przepływa około jedna piąta światowego zużycia ropy.
Wcześniej w niedzielę omańska agencja informacyjna poinformowała, że komercyjny port Duqm został trafiony przez dwa drony, w wyniku czego ranny został jeden zagraniczny pracownik. Reuters informuje, że szczątki kolejnego drona spadły w rejonie zbiorników paliwa w Duqm, jednak – jak dodano – w tym przypadku nie odnotowano ofiar ani strat materialnych.
Kilku armatorów, koncerny naftowe oraz firmy handlujące paliwami wstrzymali transport ropy naftowej, paliw i skroplonego gazu ziemnego (LNG) przez Cieśninę Ormuz po tym, jak USA i Izrael zaatakowały Iran, a Teheran ogłosił zamknięcie żeglugi – poinformowały w sobotę źródła handlowe.
„Nasze statki pozostaną na miejscu przez kilka dni” – powiedział Reuterowi jeden z czołowych menedżerów w dużej firmie handlującej ropą. Zdjęcia satelitarne z systemów monitorujących tankowce pokazały jednostki oczekujące w pobliżu dużych portów, takich jak Fudżajra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które nie wpływały do Cieśniny Ormuz.
Wiele jednostek w regionie otrzymało przez radio VHF komunikat od irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji, że „żaden statek nie ma prawa przepływać przez Cieśninę Ormuz” – przekazał agencji Reutera przedstawiciel unijnej misji morskiej Aspides.
Brytyjska marynarka wojenna oświadczyła, że polecenia Iranu nie mają mocy prawnie wiążącej i zaleciła jednostkom zachowanie szczególnej ostrożności podczas tranzytu.
Ruch statków przez Cieśninę Ormuz nie został całkowicie wstrzymany, jednak zakłócenia szybko narastają – poinformowała w nocie do klientów firma brokerska Poten & Partners.
Stowarzyszenie armatorów tankowców INTERTANKO podało, że amerykańska marynarka wojenna ostrzegła przed żeglugą w tym rejonie – obejmującym całą Zatokę Perską, Zatokę Omańską, północną część Morza Arabskiego oraz Cieśninę Ormuz – informując, że nie może zagwarantować bezpieczeństwa żeglugi.
Greckie ministerstwo żeglugi w sobotę zaleciło statkom unikanie Zatoki Perskiej, Zatoki Omańskiej oraz Cieśniny Ormuz – wynika z komunikatu, do którego dotarł Reuters.
Około 20 proc. światowych dostaw ropy – w tym z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Iraku, Kuwejtu i Iranu – przepływa przez Ormuz, podobnie jak duże wolumeny LNG z Kataru.
Czternaście tankowców LNG wykazało oznaki spowolnienia, zawracania lub zatrzymania w rejonie cieśniny lub w jej pobliżu – powiedziała Laura Page z firmy doradczej Kpler, dodając, że liczba ta prawdopodobnie wzrośnie, co stwarza ryzyko dla eksportu katarskiego LNG.
Niemiecki armator kontenerowy Hapag-Lloyd poinformował, że do odwołania zawiesza wszystkie rejsy przez Cieśninę Ormuz. Obsługa portów w regionie Zatoki może doświadczać opóźnień, zmian tras lub korekt rozkładów – podała spółka.
Duński Maersk w aktualizacji zamieszczonej na swojej stronie internetowej poinformował, że koordynuje działania z partnerami ds. bezpieczeństwa we wszystkich operacjach na Morzu Czerwonym i w Zatoce Adeńskiej, jednak przyjmowanie ładunków na Bliskim Wschodzie pozostaje otwarte.
Francuska grupa żeglugowa CMA CGM przekazała, że po ataku USA i Izraela na Iran poleciła swoim jednostkom znajdującym się w Zatoce lub zmierzającym w jej kierunku skierowanie się do bezpiecznych miejsc postoju.
