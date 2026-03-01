Z tego artykułu się dowiesz: Jakie znaczenie mają nowe napięcia w Zatoce dla światowego rynku ropy?

Do jakich incydentów doszło w Zatoce Omańskiej i jakie mogły być ich przyczyny?

Jakie konsekwencje dla żeglugi mogą wynikać ze zdarzeń w Cieśninie Ormuz?

Które główne podmioty były zaangażowane w ostatnie działania w regionie?

Jak obecne wydarzenia wpływają na bezpieczeństwo transportu morskiego w rejonie Zatoki?

Jakie zależności istnieją między atakami na Iran a reakcją państw regionu?

Incydenty te są pierwszymi przypadkami trafienia celów w Omanie lub w jego pobliżu po fali odwetowych uderzeń Teheranu na państwa Zatoki, które nastąpiły po wspólnych atakach USA i Izraela na Iran, pogrążających region w nowej wojnie – informuje agencja Reutera.

Foto: Bedirhan Demirel / ANADOLU / Anadolu via AFP

20-osobowa załoga tankowca Skylight została ewakuowana po ataku, do którego doszło około 5 mil morskich na północ od portu Khasab na półwyspie Musandam – podało Omańskie Centrum Bezpieczeństwa Morskiego we wpisie na platformie X. Nie sprecyzowano, co dokładnie trafiło w jednostkę.

Wstępne informacje wskazują na obrażenia o różnym stopniu ciężkości u czterech członków załogi, składającej się z 15 obywateli Indii i pięciu obywateli Iranu – dodano.