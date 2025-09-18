Reklama

Kreml utajnia dane o złożach i budżecie – kolejne ograniczenia dla obywateli

Kreml zakazał publikacji map i wykresów zawierających dane o złożach mineralnych Rosji. Powód? Takie mapy zagrażają „bezpieczeństwu narodowemu”. Teraz nie tylko zachodni szpiedzy, ale i obywatele Rosji nie dowiedzą się, czy i jakie złoża znajdują się pod ich ziemią.

Publikacja: 18.09.2025 12:51

Kreml utajnia dane o złożach i budżecie – kolejne ograniczenia dla obywateli

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Projekt nowelizacji ustawy o złożach mineralnych, złożony w lipcu przez rząd do rosyjskiego parlamentu, został w środę zatwierdzony przez odpowiednią komisję Dumy. Jego wprowadzenie w życie nastąpi jeszcze w tym roku.

„Biorąc pod uwagę obecną sytuację, konieczne jest ograniczenie dostępu online do poufnych informacji o zasobach mineralnych, z perspektywy bezpieczeństwa narodowego” – stwierdził Aleksandr Tiemnow, zastępca dyrektora departamentu w rosyjskim ministerstwie zasobów naturalnych, cytowany przez agencję Interfaks.

Rosja ogranicza dostęp do danych o złożach – nowe przepisy uderzają w właścicieli działek

Rosnedry (rządowa agencja ds. zasobów) nie będzie już mogła publikować map i diagramów, które umożliwiały właścicielom nieruchomości położonych poza terenami zabudowanymi uzyskanie informacji o obecności złóż mineralnych na ich własnych działkach. A jest to konieczne np. podczas przygotowań do realizacji inwestycji budowlanych.

„Dostęp do takich informacji będzie udzielony wyłącznie użytkownikom upoważnionym w Portalu Usług Państwowych i zarejestrowanym w Jednolitym Funduszu Informacji Geologicznej” – powiedział Tiemnow. 

Nowe przepisy stanowią, że wnioskodawcy otrzymają jedynie informację o obecności minerałów na swojej działce (w formacie „tak/nie”), a nie pełną mapę z dokładnymi danymi i szczegółami zasobów. Nie będą więc wiedzieć, czy przypadkiem nie zostaną właścicielami złóż złota, ropy czy metali ziem rzadkich.

Utajnianie informacji publicznych w Rosji – dane pod kontrolą Kremla

Utajnienie danych o zasobach to kolejny krok na drodze do powrotu Rosji do czasów terroru komunistycznego, kiedy każda informacja była tajna i zastrzeżona wyłącznie dla dyktatora i jego dworu. „The Moscow Times” przypomina, że to kolejne w tym roku utajnianie przez Kreml danych przed społeczeństwem rosyjskim. 

W maju tego roku rząd ograniczył z datą – do końca 2027 r. dostęp obywateli do Jednolitego Funduszu Informacji Geologicznej o Zasobach i do bazy Rosgeolfondu. W czerwcu ograniczono listę informacji dostępnych nawet dla upoważnionych użytkowników. 

Na przykład w rejestrze działek i licencji na złoża można teraz wyświetlić tylko informacje o numerze licencji, dacie jej przyznania oraz podmiocie i okręgu federalnym, w którym znajduje się działka ze złożem. Jej właściciel nie dowie się, o jakie złoże chodzi, ani jakie są jego zasoby itp.

Od rozpętanej przez Putina wojny Rosjanki i Rosjanie mają też coraz mniejszy dostęp do danych o aktualnym budżecie kraju. Blisko połowa jest już utajniona przed społeczeństwem, by nie szokować ludzi ogromem pieniędzy podatników wydawanych na rosyjską wojnę. 

Także dane statystyczne nie są już w pełni dostępne. A sama statystyka upubliczniana przez państwowy urząd Rosstat uchodzi za tzw. kreatywną. Zaniża negatywne wskaźniki, a podnosi pozytywne. Nie można jej też obiektywnie zweryfikować, bowiem reżim usunął z kraju zagraniczne agencje ratingowe i analityków.

Źródło: rp.pl

