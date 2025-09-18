Projekt nowelizacji ustawy o złożach mineralnych, złożony w lipcu przez rząd do rosyjskiego parlamentu, został w środę zatwierdzony przez odpowiednią komisję Dumy. Jego wprowadzenie w życie nastąpi jeszcze w tym roku.

„Biorąc pod uwagę obecną sytuację, konieczne jest ograniczenie dostępu online do poufnych informacji o zasobach mineralnych, z perspektywy bezpieczeństwa narodowego” – stwierdził Aleksandr Tiemnow, zastępca dyrektora departamentu w rosyjskim ministerstwie zasobów naturalnych, cytowany przez agencję Interfaks.

Rosja ogranicza dostęp do danych o złożach – nowe przepisy uderzają w właścicieli działek

Rosnedry (rządowa agencja ds. zasobów) nie będzie już mogła publikować map i diagramów, które umożliwiały właścicielom nieruchomości położonych poza terenami zabudowanymi uzyskanie informacji o obecności złóż mineralnych na ich własnych działkach. A jest to konieczne np. podczas przygotowań do realizacji inwestycji budowlanych.

„Dostęp do takich informacji będzie udzielony wyłącznie użytkownikom upoważnionym w Portalu Usług Państwowych i zarejestrowanym w Jednolitym Funduszu Informacji Geologicznej” – powiedział Tiemnow.