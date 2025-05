„Podniesiemy cła na stal importowaną do USA z 25 do 50 proc., co jeszcze bardziej zabezpieczy przemysł stalowy w Stanach Zjednoczonych” – powiedział Trump na wiecu w Pensylwanii.

Donald Trump podniesie cła na stal i aluminium

Prezydent zapowiedział podwyżkę ceł podczas wiecu w okolicach Pittsburgha, gdzie mówił o porozumieniu między Nippon Steel a U.S. Steel. Trump podkreślił, że umowa o wartości 14,9 miliarda dolarów, podobnie jak podwyżka ceł, pomoże utrzymać miejsca pracy dla pracowników przemysłu stalowego w USA. Następnie opublikował w mediach społecznościowych post wyjaśniający, że podwyższone cła obejmą również produkty aluminiowe i wejdą w życie w środę – poinformował Reuters.

„To dobry dzień dla pracowników hut” – powiedział BBC JoJo Burgess, członek lokalnego związku zawodowego United Steelworkers, który była na wiecu Trumpa. Burgess, który jest również burmistrzem pobliskiego miasta Washington w Pensylwanii, wyraził optymizm w związku z ujawnionymi szczegółami partnerstwa z Nippon Steel, mówiąc, że ma nadzieję, że pomoże ono wychować nowe pokolenie pracowników huty stali w tym rejonie. Burges powiedział BBC, że w czasie pierwszej kadencji Trumpa pracownicy hut „zarobili mnóstwo pieniędzy”.