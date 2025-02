Kolejne rozmowy na Śląsku. Przyszłość pomocy publicznej nadal nieznana

Jak wynika z relacji uczestników spotkania, punktem otwierającym spotkanie było przedstawienie aktualnej sytuacji branży przez dyrektora katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu.

Następnie przedstawiciele resortu przemysłu, w tym minister Marzena Czarnecka, omawiali trwające prace nad rozwiązaniami dot. wdrożenia i przestrzegania zapisów rozporządzenia metanowego w Polsce. Resort powołał w tym względzie specjalny zespół. Ma on opracować akty prawne potrzebne do wprowadzenia rozporządzenia w życie. Rozporządzenie metanowe, które obowiązuje od 4 sierpnia ub. roku, ustanowiło przepisy mające zmierzać do redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym w UE. Obejmują one emisje pochodzące z sektora ropy naftowej, gazu ziemnego oraz węgla wprowadzane do obrotu w UE.

Dodatkową, postulowaną przez stronę społeczną informację strona rządowa przedstawiła w zakresie planowanego połączenia kopalń Bielszowice i Halemba (funkcjonujących dotąd w ramach kopalni dwuruchowej Ruda) w kopalnię jednoruchową - zgodnie z zapisami umowy społecznej dla górnictwa węgla kamiennego z maja 2021 r. Zgodnie z zaplanowaną przez Polską Grupę Górniczą restrukturyzacją kopalni Ruda planowane jest stopniowe wydzielanie części Bielszowic i przekazywanie ich do likwidacji. PGG początkowo – zgodnie z zapisami umowy społecznej – zamierzała połączyć Halembę i Bielszowice z początkiem 2023 r., jednak ich odrębne funkcjonowanie przedłużono doraźnie do końca 2025 r. Jako jeden zakład kopalnia Ruda ma zostać wygaszona w 2034 r.

Mimo, że PGG zapewnia, że nikt z pracowników Bielszowic nie straci pracy, a każdy, kto będzie chciał pracować w spółce, ma mieć możliwość zatrudnienia, część zakładowych organizacji związkowych postuluje przedłużenie funkcjonowania zakładu.