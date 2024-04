Prezes Azotów: Ostatnie lata osłabiły grupę we wszystkich wymiarach

Jakie zmiany kadrowe w radach i zarządach film zależnych już przeprowadzono?

Procedura przeglądu i doskonalenia kompetencyjnego władz już ruszyła. Obecnie trwają walne zgromadzenia w Puławach, Policach, Kędzierzynie i Siarkopolu. Kolejne postępowania są na etapie przygotowań. W większości spółek grupy zmiany personalne nastąpią do końca kwietnia. Priorytetem jest rekrutacja wykwalifikowanych managerów i stworzenie takich zespołów, dzięki którym odbudujemy wiarygodność Grupy Azoty.

I kwartał to zazwyczaj sezonowy szczyt sprzedaży nawozów, a więc najważniejszej grupy produkowanej Azotów. Jak w tym roku wygląda popyt na nawozy i pozostałą waszą ofertę?

Przede wszystkim obecny zarząd przystąpił do naprawy relacji handlowych z odbiorcami, dystrybutorami. W tym obszarze jest bardzo wiele do zrobienia. Dwa podstawowe priorytety to: stabilizacja sytuacji finansowej oraz orientacja firmy na klienta i związana z tym funkcja sprzedaży i produkcji - wszystkie obszary firmy są tej funkcji podporządkowane. Jeśli chodzi o popyt na nawozy - obserwujemy lekką poprawę sytuacji w branży, zwłaszcza w zakresie zapotrzebowania zgłaszanego na nawozy azotowe. Wprawdzie rolnicy do ostatniej chwili wstrzymywali się z zakupami, ale ostatecznie popyt wzrósł. Są też pierwsze symptomy stabilizacji w tworzywach. W związku z tym staramy się dopasować z cenami i ilościami naszych produktów do oczekiwań rynku. Z drugiej strony należy jednak pamiętać, że rok temu np. ceny nawozów były o 20-30 proc. wyższe niż obecnie. Liczymy na kontynuację trendu popytowego i możliwość uzyskania lepszych marż. W połączeniu z wewnętrznym procesem restrukturyzacji kosztowej może to przynieść oczekiwane efekty. Proces ten jednak potrwa i wszyscy musimy mieć dużą cierpliwość. Dla nas ważna jest wiarygodność, komunikacja i determinacja w realizacji założonych procesów. Tego wcześniej najbardziej brakowało.

Azoty ciągle nie uruchomiły komercyjnej produkcji propylenu i polipropylenu w nowopowstałym zakładzie w Policach. Kiedy może to nastąpić?

Polimery Police to inwestycja, która miała być flagowym projektem poprzednich zarządów grupy Azoty. W międzyczasie generalny wykonawca wielokrotnie występował o wydłużenie czasu realizacji projektu i zwiększenie wynagrodzenia. Z kolei w ostatnich dniach musieliśmy zaktualizować informację o niepieniężnym wpływie utraty wartości aktywów Grupy Azoty Polyolefins na skonsolidowany wynik EBIT grupy za 2023 r. Polimery są przedmiotem naszych intensywnych analiz. To projekt, który bardzo mocno nadwyrężył możliwości finansowe grupy Azoty. Obecnie skupiamy się również na tym, aby jak najszybciej rozpocząć pełną komercyjną działalność. Do tego niezbędne jest przeprowadzenie przez generalnego wykonawcę testu integralności, trwającego nieprzerwanie 72 godziny, który zgodnie z informacjami uzyskanymi przez obecny zarząd Polyolefins od generalnego wykonawcy, zaplanowany jest na II kwartał tego roku. Po pozytywnie przeprowadzonym teście generalny wykonawca przystąpi do całościowego przekazania instalacji Grupie Azoty Polyolefins. To da nam praktyczną odpowiedź na pytania, jakie są faktyczne moce i możliwości nowych instalacji, jaka jest jakość powstających produktów i koszty ich wytworzenia oraz jakie marże możemy w związku z tym uzyskiwać. Ponadto cały czas budujemy zespoły, które będą odpowiadać nie tylko za stronę produkcyjną, ale i sprzedażową tego biznesu. Ogłosiliśmy też konkurs na prezesa i członka zarządu ds. finansowych firmy, do której należy nowy zakład, czyli Grupy Azoty Polyolefins. Szukamy najlepszych managerów w tym obszarze na rynku.