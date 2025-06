Na wiecu w zakładzie US Steel pod Pittsburgiem, tydzień po ogłoszeniu zgody na transakcję, Trump powiedział tłumowi wiwatujących pracowników hut, że „będzie to dla nich dobre”. „Będę nad nią czuwał. Będzie wspaniale” – zapewnił prezydent. Trump dodał także, że US Steel utrzyma swoje wielkie piece w pełnej wydajności przez co najmniej następną dekadę oraz że nie będzie „żadnych zwolnień ani outsourcingu”.

Choć niektórzy lokalni przedstawiciele związków zawodowych obecni na wiecu chwalili porozumienie, związek United Steelworkers nadal sprzeciwia się transakcji. W oświadczeniu wydanym w niedzielę zakwestionował składane obietnice i deklaracje ochrony zatrudnienia, nawet jeśli Trump i przyszli prezydenci będą mieli prawo weta w wybranych kwestiach. „Być może historyczne logo ‘US’ pozostanie, ale wydaje się, że będzie to tylko zasłona dymna, która pozwoli całkowicie prywatnej spółce zależnej japońskiej korporacji nazywać się ‘amerykańską’” – napisali przedstawiciele związku zawodowego.

US Steel była kiedyś najcenniejszą firmą na świecie

US Steel była niegdyś symbolem amerykańskiej dominacji przemysłowej. To pierwsza firma na świecie, której wartość przekroczyła 1 miliard dolarów, wkrótce po jej założeniu w 1901 roku. Przez większość XX wieku odgrywała kluczową rolę w gospodarce USA - dostarczając stal potrzebną do budowy samochodów, urządzeń, mostów, wieżowców, a także broni używanej podczas II wojny światowej.

Od czasu rozkwitu po II wojnie światowej firma zmagała się jednak z dekadami spadku sprzedaży i utraty znaczenia. Nie jest już największym amerykańskim producentem stali i obecnie zatrudnia zaledwie 14 000 pracowników w USA, z czego 11 000 należy do związku zawodowego USW.