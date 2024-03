Okazuje się, że nawet bez certyfikatu Daniel Obajtek miał dostęp do tajnych dokumentów. Wykorzystano do tego furtkę w postaci ustawy o dostępie do informacji niejawnych, która daje możliwość wydawania takiej osobie dostępów jednorazowych. Prezes Orlenu miał aż 21 razy mieć wgląd w dokumenty, do których teoretycznie nie powinien mieć takiego dostępu.

Zgody wydawane były na wniosek ówczesnego ministra aktywów państwowych, wicepremiera Jacka Sasina.

Obajtek z dokumentami zapoznawał się w kancelarii tajnej resortu zlokalizowanej w tzw. strefie ochronnej II, do której dostęp mają jedynie osoby z odpowiednim certyfikatem dostępu, a kopie pism dopuszczających go do dokumentów przekazywane były Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Jacek Sasin w korespondencji z Onetem potwierdził, że wydawał takie zgody. Nie chciał jednak powiedzieć o jakie konkretnie dokumenty mógł obejrzeć prezes Orlenu.

Na platformie X (dawniej Twitter) były wicepremier napisał: "Tak, wydawałem jednorazowe zgody na dostęp do klauzulowanych informacji dla prezesa Orlenu. Zgodnie z prawem i w interesie publicznych. Była konieczność, by szef najważniejszej, strategicznej polskiej firmy zapoznawał się z tymi informacjami. Robienie z tego jakiekolwiek sensacji przez Onet jest skrajnym absurdem".