Daniel Obajtek zdradza, ile dostał odprawy. „Jestem człowiekiem zamożnym”

Czytaj więcej Polityka Obajtek odpowiada premierowi ws. usług detektywa. Odpowiedź jest "kategoryczna" Były szef Orlenu Daniel Obajtek stanowczo zareagował na informację, którą przekazał dziś mediom premier Donald Tusk. Obajtek miał za milion złotych wynająć detektywa, którego zadaniem było śledzenie polityków opozycji.

„Mam odwagę powiedzieć: jestem człowiekiem zamożnym i miałem prawo kierować Orlenem”

- Jeżeli chodzi o mój osobisty majątek, to mam prawo zrobić z nim, co chcę. Wobec mnie nie prowadzono żadnych postępowań karnych ani administracyjnych. Mam odwagę powiedzieć: jestem człowiekiem zamożnym i miałem prawo kierować Orlenem. To ludzie zamożni powinni kierować Orlenem, nie chciałbym oddać tej spółki w ręce kogoś, kto niczego w życiu się nie dorobił. Jeśli ktoś poradził sobie w życiu, to poradzi sobie w Orlenie. Tak jak ja – powiedział w wywiadzie Obajtek

Były prezes Orlenu zapewnił też, że stawi się przed sejmowa komisja badającą fuzje Orlenu z Lotosem.

- Od 30 lat chciano przeprowadzić tę operację, ale nikt nie miał odwagi z powodu wielkiego politykierstwa. Proces połączenia Orlenu z Lotosem był tak transparentny, jak to tylko możliwe – zapewnił Obajtek.

Czytaj więcej Energetyka Zawodowa Daniel Obajtek był inwigilowany przez ABW. Służby miały użyć Pegasusa Były prezes Orlenu Daniel Obajtek miał być przez kilka miesięcy inwigilowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, między innymi za pomocą systemu Pegasus — dowiedział się nieoficjalnie Onet. Służby miały interesować się zwłaszcza planami budowy małych reaktorów atomowych SMR.

Daniel Obajtek: będą robić szopkę z tej fuzji, będą robić igrzyska

- Wiem, że będą robić szopkę z tej fuzji, będą robić igrzyska, będą robić komisje śledcze, ale za parę lat to skończy się niczym. Zaangażowaliśmy ponad 20 firm consultingowych z kraju i zagranicy, brała w tym udział większość firm tzw. Wielkiej Czwórki. W całym procesie brało udział ponad tysiąc osób, włącznie z urzędnikami KE, polskim rządem i służbami specjalnymi. A o służbach w ogóle się nie mówi, chociaż paręnaście razy byłem na spotkaniu, na którym były wszystkie polskie służby i na bieżąco przedstawialiśmy im sytuację dotyczącą naszych partnerów i stanu negocjacji – powiedział były prezes Orlenu.