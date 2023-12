PERN wchodzi na rynek chemii. Zwiększy konkurencje?

W tym przypadku powinniśmy odróżnić konsolidację mocy rafineryjnych, z czym mieliśmy do czynienia w Polsce, kiedy doszło do fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos – od sytuacji w midstream, czyli w obszarze logistyki i magazynowania. Rynek rafineryjny w Europie dziś już się nie rozwija i dzieje się tak od szeregu lat. Zamknięcia rafinerii czy konsolidacja aktywów, aby poprawić pozycję konkurencyjną i uniknąć zamknięcia – to normalne procesy.

W transporcie ropy i produktów mamy takie zjawiska jak dywersyfikacja dostaw ropy, asymetria w rozwoju gospodarczym w Europie (rosnący popyt w Polsce i regionie), nowa sytuacja geopolityczna. Stworzyły one w ostatnich latach okazję do rozwoju i zwiększenia konkurencji. Przykładem jest pojawienie się na polskim rynku naftowym nowych podmiotów, co było efektem przeprowadzonej fuzji.

W chemii było podobnie… Orlen ostatecznie Azotów nie przejął.

Tutaj nie znam szczegółów, na jakich miało dojść do transakcji. Niedawno dowiedzieliśmy się, że faktycznie ta transakcja nie dojdzie do skutku.

PERN szykuje się do budowy terminalu chemicznego. Po co ta inwestycja PERN? Czy jako Polska cierpimy na ograniczone zdolności przeładunkowe chemii?

Zapotrzebowanie na logistykę produktów chemicznych będzie rosnąć, a może również wymagać rozbudowy w portach w wyniku potencjalnych dodatkowych sankcji na produkty z Rosji – co spowoduje wzrost znaczenia terminali morskich.