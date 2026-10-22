„Ten konkretny tankowiec będzie transportował 40 000 ton oleju napędowego. Z pewnością pojawią się kolejne dostawy. Obaj przywódcy zawarli porozumienia. Zaspokoimy potrzeby Stanów Zjednoczonych w miarę naszych możliwości” – powiedział Aleksandr Nowak, wicepremier Rosji, cytowany przez agencję Nowosti. Urzędnik dodał, że podpisanie umowy (o dostawach diesla – red.) „z naszymi amerykańskimi partnerami jest w końcowej fazie”.

Reklama Reklama

Wcześniej Nowak informował, że trwają negocjacje w sprawie umowy na dostawy rosyjskiego oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych między Ministerstwem Energii Rosji a Departamentem Energii USA.

Rosyjskich dostaw diesla starczy USA na półtora dnia

9 października Donald Trump i rosyjski dyktator uzgodnili rozpoczęcie dostaw oleju napędowego z Rosji na rynki amerykańskie i globalne. To wywołało falę oburzenia i krytyki także w USA ze strony obu partii. Departament Skarbu USA natychmiast wydał tymczasową licencję na dostawy rosyjskiego oleju napędowego na rynki globalne ważną do 7 kwietnia 2027 r.

Władze rosyjskie zadeklarowały gotowość do dostarczenia dodatkowych 300 000 ton oleju napędowego na rynek amerykański w październiku, z dalszym zwiększeniem do 500 000 ton w listopadzie i 1 miliona ton w grudniu. Nowak oświadczył, że do końca roku Rosja będzie w stanie wyeksportować maksymalnie 3–3,5 miliona ton oleju napędowego. Według amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA) dostawy zapowiedziane na październik i listopad – łącznie ponad 800 tys. ton – odpowiadają około półtora dnia zapotrzebowania USA na olej napędowy.

W Rosji od kilku miesięcy trwa kryzys paliwowy. Choć Kreml zapewnia, że na pierwszym miejscu jest rosyjski rynek, a do USA trafią jedynie nadwyżki, niezależni analitycy w to wątpią. Ukraińskie ataki na rafinerie, terminale i magazyny paliw pozbawiły Rosję około 20 proc. mocy rafineryjnych. Politycznie wygodny rosyjskiemu reżimowi eksport musi się odbywać kosztem rosyjskich kierowców, branży transportowej i rolnej.

Według danych Kpler i LSEG całkowity eksport rosyjskiego oleju napędowego od początku 2026 r. wyniósł około 345 000 baryłek dziennie – o 41 proc. mniej niż rok wcześniej.