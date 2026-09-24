Ropa na globalnych rynkach lekko tanieje po silnym odbiciu cen w środę. USA sugerują, że większe ilości ropy "przedostają się" przez cieśninę Ormuz – podają maklerzy.

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Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na X jest na NYMEX w Nowym Jorku po 91,94 dol. – niżej o 0,24 proc.

Brent na ICE na XI jest wyceniana po 103,04 dol. za baryłkę, niżej o 0,04 proc.

W środę ropa zyskała prawie 4 proc.

Ropa tanieje. Rynek liczy na większy przepływ przez cieśninę Ormuz

Inwestorzy oceniają komentarze z USA, które zasugerowały, że dostawy ropy z Bliskiego Wschodu nasilają się. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent powiedział, że "czasami" przez cieśninę Ormuz przepływa 17 mln baryłek ropy dziennie.

Z kolei Clarkson Research oszacował dzienny wolumen przepływu ropy przez Ormuz na ok. 8 mln baryłek dziennie.

Analitycy wskazują, że ropa tanieje, bo rynek usuwa część premii za ryzyko geopolityczne, w miarę jak poprawia się podaż surowca z Zatoki Perskiej, a nadzieje na przełom dyplomatyczny między USA a Iranem rosną.

"Ceny ropy zniżkują, bo rynek traci część premii za ryzyko geopolityczne, w miarę poprawy podaży z Zatoki Perskiej, a nadzieje na przełom dyplomatyczny rosną" – powiedziała Priyanka Sachdeva, szefowa działu analiz rynkowych w Phillip Nova Pte Ltd. "Jednak rynek fizyczny ropy jest daleko od pełnej normalizacji, więc spadki jej cen są bardzo wrażliwe na wszelkie doniesienia medialne" – podkreśliła.

Prezydent USA Donald Trump informował, że we wtorek w Nowym Jorku doszło do produktywnego spotkania z irańską delegacją. Zapowiedział kolejne rozmowy.

Do spotkania doszło po tym, jak podczas swojego wystąpienia w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ Donald Trump oznajmił, że ma do wyboru albo zawrzeć porozumienie z Iranem, albo "unicestwić Republikę Islamską".

Z kolei prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył w środę na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, że Iran nie podda się w wojnie z USA, ale chce zakończenia konfliktu na drodze dyplomatycznej.

Arabia Saudyjska wznawia eksport ropy. Ataki na statki nie ustają

Tymczasem inwestorzy czekają na dalsze szczegóły dotyczące planów wznowienia eksportu ropy przez Arabię Saudyjską za pośrednictwem kluczowego rurociągu Wschód–Zachód. Królestwo wznowiło działalność tego rurociągu, ale wolumen transportowanej ropy jest obecnie niewielki.

Transport ropy rurociągiem Wschód–Zachód, który łączy pola naftowe na wschodzie Arabii Saudyjskiej z portem Janbu nad Morzem Czerwonym, został wstrzymany 13 września wskutek uszkodzeń po ataku dronowym.

Tymczasem w cieśninie Ormuz nadal trwają ataki na statki.

Według informacji podanych przez brytyjskie Maritime Trade Operations – UKMTO – 23 września został zaatakowany statek towarowy. Jednostka dryfowała i zaczęła płonąć. Zgłoszono dwie ofiary śmiertelne, a pozostała załoga została ewakuowana ze statku.

W USA podano z kolei oficjalne dane o zapasach ropy.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 2,97 mln baryłek, czyli o 0,7 proc., do 426,4 mln baryłek – poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 1,69 mln baryłek, czyli o 0,81 proc., do 206,05 mln baryłek.

Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 428 tys. baryłek, czyli o 0,4 proc., do 107,43 mln baryłek – podał DoE.