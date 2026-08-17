Zdaniem władz Omanu to pogoda i trudności operacyjne utrudniały akcję ratunkową na unieruchomionym tankowcu, z którego od końca czerwca wyciekała rosyjska ropa naftowa. Jak przypomina agencja Reutera, Oman koordynuje akcję ratunkową z firmą Aubrey zarządzającą ryzykiem. Chodzi o maksymalne ograniczenie szkód środowiskowych spowodowanych wyciekiem, który według niektórych szacunków obejmuje już obszar 2000 km² wód i wybrzeża.

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Plama szybko się powiększa, a postępów w jej zatrzymaniu brak. 10 sierpnia rządowa agencja ochrony środowiska Omanu podała oficjalną ocenę 400 km², a potem już nie publikowała żadnych nowych danych.

Rosyjska ropa zatruwa plaże Omanu

Wyciek z tankowca „Caroline Bezengi” – będący wynikiem niewyjaśnionego do dziś ataku na statek w czerwcu – rozprzestrzenił się wokół rezerwatu przyrody i w środę dotarł na plaże wybrzeża Omanu. Mohammed bin Abdullah al-Rawahi z Ministerstwa Transportu, Komunikacji i Technologii Informacyjnych Omanu, poinformował, że utrudnienia wynikały z monsunu w tym rejonie oraz płytkiego i skalistego charakteru miejsca, w którym statek osiadł na mieliźnie.

Sytuacja ta zagraża statkom ratowniczym i grozi uszkodzeniem sprzętu. Operację dodatkowo komplikują uszkodzenia statku. Duża jego część jest już zalana.

Liczący 25 lat tankowiec „Caroline Bezengi”, który przewoził około 800 000 baryłek rosyjskiej ropy i był objęty międzynarodowymi sankcjami, osiadł na mieliźnie 30 czerwca w pobliżu omańskiego morskiego rezerwatu przyrody obejmującego wody wokół archipelagu wysp Hallaniyat. Żyją tam chronione dzikie zwierzęta, m.in. humbaki i kormorany arabskie.

Z danych instytucji śledzących statki wynika, że „Caroline Bezengi” został załadowany w rosyjskim porcie Noworosyjsk nad Morzem Czarnym w kwietniu i przepłynął przez Kanał Sueski pod koniec maja. Statek podlega sankcjom nałożonym przez Unię Europejską, Ukrainę, Wielką Brytanię, Kanadę i Szwajcarię.