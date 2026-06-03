W rejonie kirowskim Petersburga w wyniku ataku wybuchł pożar w Petersburskim Terminalu Naftowym – największym rosyjskim kompleksie przeładunku ropy nad Bałtykiem. Terminal ma przepustowość 12,5 mln ton rocznie i obejmuje 21 zbiorników do magazynowania produktów naftowych. Przedsiębiorstwo ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Rosji.

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Podkreślono, że atak na terminal nastąpił w dniu otwarcia Petersburskiego Międzynarodowego Forum Ekonomicznego, które odbędzie się od 3 do 6 czerwca. Oczekiwane jest na nim wystąpienie Władimira Putina. Miejsce wydarzenia znajduje się 17 km od zaatakowanego terminalu naftowego.

Z kolei Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy opublikowało nagranie spowitego czarnym dymem Petersburga, gdzie podczas międzynarodowego forum ekonomicznego ma wystąpić przywódca Kremla Władimir Putin.

Odpowiednie nagrania opublikował w Telegramie szef Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrij Kowalenko. „Petersburg, rodzinne miasto Putina” – napisał.

Szef Centrum opublikował także kolejne nagranie, dodając: „To również ujęcia z Petersburga. Dziś odbywa się tam międzynarodowe forum ekonomiczne, podczas którego wystąpi Putin”. „Gospodarka płonie na oczach” – dodał Kowalenko.

Ponadto Astra poinformowała, że tej nocy drony zaatakowały również zakład „Progres” w Miczurińsku w obwodzie tambowskim. Fabryka produkuje wyposażenie dla systemów sterowania techniką lotniczą i rakietową. Zakład był już wcześniej celem ataków – w lutym tego roku, a także w czerwcu 2025 r. i grudniu 2024 r.

Według danych Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy „Progres” produkuje czujniki do testowania i kontroli systemów rakiet Ch-101. Zakład wytwarza także silniki żyroskopowe do rakiet Ch-59M2 i Ch-59M2A, sprzęt dla gazociągów i ropociągów oraz urządzenia elektryczne.

Drony nad Petersburgiem

Rosja poinformowała, że w nocy z wtorku na środę zestrzeliła setki dronów nad swoim terytorium, w tym około 60 nad obwodem leningradzkim. Gubernator Petersburga Aleksandr Biegłow poinformował, że trzy dzielnice miasta zostały zaatakowane podczas nocnego nalotu ukraińskich dronów. W wyniku ataku kilka osób zostało rannych, a infrastruktura została uszkodzona – informuje CNN.

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Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony rosyjska obrona przeciwlotnicza przechwyciła i zniszczyła ponad 350 ukraińskich dronów nad terenami położonymi zarówno blisko granicy, jak i dalej w głąb kraju – m.in. nad Moskwą, Petersburgiem i Nowogrodem w zachodniej części Rosji.

W Smoleńsku, mieście w zachodniej Rosji przy granicy z Białorusią, Ukraina przeprowadziła ataki na „obiekty infrastruktury krytycznej” – poinformował gubernator obwodu smoleńskiego Wasilij Anochin.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że „uderzenia dalekiego zasięgu” trafiły w „kluczowe cele”, w tym terminal naftowy w Petersburgu – jeden z największych kompleksów przeładunku ropy w północno-zachodniej Rosji.

Innymi celami były „obiekty wojskowe w bazie w Kronsztadzie” – wyspiarskim porcie marynarki wojennej niedaleko Petersburga – oraz zakład w obwodzie tambowskim, który według Ukrainy bierze udział w produkcji rosyjskiej broni – dodał Zełenski.

Atak przed forum Putina

Ataki nastąpiły w chwili rozpoczęcia w środę Petersburskiego Międzynarodowego Forum Ekonomicznego (SPIEF) – dużego wydarzenia biznesowego, określanego jako rosyjska wersja Davos organizowana przez prezydenta Rosji Władimira Putina.

Przestrzeń powietrzna wokół międzynarodowego lotniska w Petersburgu została w środę rano ograniczona, co doprowadziło do opóźnień około dwóch tuzinów lotów – poinformowało lotnisko w komunikacie.

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Ataki miały miejsce dzień po tym, jak Rosja przeprowadziła śmiertelny zmasowany atak na Ukrainę we wtorek nad ranem – przypomina CNN. Ostrzał objął stolicę Kijów oraz centralnie położone miasto Dniepr w ramach szeroko zakrojonej ofensywy, która doprowadziła do jednego z najkrwawszych ataków od wielu miesięcy.

Według władz Ukrainy w nocnym ataku zginęły co najmniej 23 osoby, w tym siedem w Kijowie i 16 w Dnieprze.

Rosja straciła ponad 1,36 mln żołnierzy. Nowe dane z Ukrainy

Ukraiński Sztab Generalny opublikował nowe dane dotyczące strat rosyjskich wojsk w Ukrainie. Według tych informacji Rosja od 24 lutego 2022 r. miała stracić około 1.368.040 żołnierzy. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin liczba strat miała wynieść 1130 osób.

Z raportu opublikowanego w Kijowie wynika również, że zniszczonych miało zostać m.in. pięć czołgów, trzech systemów obrony przeciwlotniczej, 60 systemów artyleryjskich oraz 1853 dronów. Łącznie – według strony ukraińskiej – od początku pełnoskalowej inwazji Rosja miała stracić 11.974 czołgi, 43.172 systemy artyleryjskie, 1403 systemy obrony przeciwlotniczej, 436 samolotów, 353 śmigłowce, 325.615 dronów, 33 okręty oraz dwa okręty podwodne.

Zachodnie szacunki podają niższe dane dotyczące strat, choć i one są uznawane jedynie za wartości minimalne.