Według agencji Bloomberg średnie dochody Kremla z eksportu ropy wzrosły w ciągu trzech tygodni marca do 270 mln dol. dziennie. To dwukrotnie więcej niż w styczniu 2026 r. i najwięcej od tego samego okresu w 2022 r.

„Putin ostrzegł, że ten nieoczekiwany zysk będzie tymczasowy, ale na razie budżet wojskowy Moskwy znacznie wzrasta” – zauważa amerykańska agencja. Ogółem od 22 lutego do 22 marca 2026 r. średni eksport rosyjskiej ropy drogą morską wynosił 3,6 mln baryłek dziennie, o 160 tys. więcej niż od 15 lutego do 15 marca 2026 r.

Rosyjska ropa nadal zalega na tankowcach mimo wzrostu eksportu

Największymi odbiorcami okazały się Indie, które dostały od USA zgodę na wznowienie zakupów rosyjskiego surowca bez konsekwencji w postaci sankcji wtórnych. W ciągu pierwszych 22 dni marca dostawy rosyjskiej ropy do Indii zwiększyły się do średnio 1,14 mln baryłek dziennie, w porównaniu z 1,09 mln baryłek dziennie w lutym.

Co ciekawe wzrost eksportu rosyjskiej ropy nie skutkuje zmniejszeniem o tyle samo zmagazynowanego na tankowcach na morzach surowca. Wciąż mają one w ładowniach około 135 mln baryłek, tylko nieznacznie poniżej poziomu szczytowego. To może być efekt spadku zainteresowania drugiego głównego sponsora rosyjskiej wojny – Chin. Państwo Środka kupowało średnio 970 tys. baryłek dziennie od 22 lutego do 22 marca, w porównaniu z 1,18 mln baryłek od 15 lutego do 15 marca.

Ceny rosyjskiej ropy rosną. Ile kosztuje Urals i ESPO?

Bloomberg, powołując się na dane agencji prasowej Argus Media, zauważa, że ceny eksportowe rosyjskiej ropy Urals z portów bałtyckich podskoczyły o około 10 dol. do 61,93 dol. za baryłkę. Rosyjska ropa transportowana z rosyjskich portów Morza Czarnego kosztuje 60,22 dol.

Cena najdroższej rosyjskiej ropy ESPO (lekka i mało zasiarczona), która jest transportowana głównie do Chin, wzrosła o 10,50 dol. do średnio 74,88 dol. za baryłkę. Cena dla portów indyjskich podskoczyła o 12,70 dol. do 82,91 dol. za baryłkę.

Tymczasem choć wciąż trwa wojna USA i Izraela z Iranem, skutkująca m.in. niemal całkowitym zablokowaniem ruchu w Cieśninie Ormuz, ceny ropy naftowej po skokowych wzrostach wracają do dwucyfrowych wartości. Rano 25 marca cena ropy Brent wynosiła 96,20 dol. za baryłkę.

Czy jest to już czas końca naftowej krótkiej prosperity Kremla? Według szacunków ośrodka analitycznego KSE Institute w Kijowskiej Szkole Ekonomicznej, jeśli wojna w Zatoce Perskiej przeciągnie się do września, Rosja może zarobić nawet 250 mld dolarów.