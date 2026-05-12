Rząd w Oslo poinformował we wtorek, że spodziewa się, iż kraj osiągnie w tym roku 721,1 mld koron (78,71 mld dolarów) przychodów z produkcji ropy naftowej i gazu, w porównaniu z 557,4 mld koron prognozowanymi pierwotnie.

Zyski z norweskiej ropy i gazu zasilą największy fundusz majątkowy świata

Rząd oszacował, że średnia cena ropy naftowej wyniesie w tym roku 91 dolarów za baryłkę, wobec 67 dolarów prognozowanych w październiku, a gaz ziemny będzie kosztował 14 dolarów za milion brytyjskich jednostek termicznych (MMBtu), w porównaniu z 10,4 dolara za MMBtu.

Jak pisze agencja Reuters, Norwegia produkuje około 4 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Mniejszościowy rząd Partii Pracy zdecydował, że niespodziewane dochody wynikające z wyższych cen surowców powinny zasilić państwowy Norweski Rządowy Fundusz Emerytalny, który jest najbogatszym tego typu funduszem na świecie i ma wartość 2,2 bln dolarów.

W przeciwieństwie do innych krajów europejskich Norwegia, właśnie dzięki swojemu funduszowi, notuje duże nadwyżki budżetowe. Mimo to nadal ogranicza wydatki, aby uniknąć podsycania inflacji poprzez nadmierne stymulowanie popytu i wzrost stóp procentowych.

Norweski bank centralny podniósł stopy procentowe

W zeszłym tygodniu norweski bank centralny podniósł stopę procentową o 25 punktów bazowych, do 4,25 proc., aby stłumić inflację napędzaną silnym wzrostem płac i wysokimi kosztami energii.

Norweskie ministerstwo finansów obniżyło natomiast prognozę wzrostu gospodarczego dla sektorów poza przemysłem naftowym do 1,7 proc. w 2026 r. z 2,1 proc. przewidywanych w pierwotnym projekcie ustawy budżetowej z października ubiegłego roku. W tym przypadku wojna w Zatoce Perskiej oznacza dla norweskiej gospodarki słabsze perspektywy.

Reuters zauważa, że mniejszościowy rząd, który według sondaży cieszy się niskim poparciem, stoi przed trudnymi negocjacjami parlamentarnymi. Chce uzyskać większość dla budżetu przy wsparciu partii opozycyjnych, które liczą na odrzucenie priorytetów Partii Pracy.

W tym roku wydatki gotówkowe z funduszu emerytalnego wynoszą 579 mld koron, co oznacza spadek wobec 584 mld planowanych w grudniu ubiegłego roku. Norwegowie są zdania, że władze w niewystarczającym stopniu wykorzystują globalną koniunkturę na rynku surowców energetycznych.