OPEC+ podnosi wydobycie, choć napięcia w Ormuzie grożą światowym rynkom ropy

OPEC+ potwierdza zwiększenie produkcji o 206 tys. baryłek dziennie od kwietnia. Kraje OPEC+ uzgodniły wznowienie podwyższania wydobycia ropy w przyszłym miesiącu. Atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran grozi dalszym wzrostem cen tego surowca.

Publikacja: 01.03.2026 15:22

Statek kotwiczący u wybrzeży Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Foto: EPA/STRINGER

Urszula Lesman

Reuters informuje, że kluczowi członkowie grupy, na czele z Arabią Saudyjską i Rosją – którzy w pierwszym kwartale wstrzymali serię podwyżek – zwiększą produkcję o 206 tys. baryłek dziennie, co wynika z opublikowanego komunikatu.

Skala wzrostu przekracza miesięczne podwyżki wynoszące 137 tys. baryłek dziennie w czwartym kwartale i następuje w czasie narastającej destabilizacji na Bliskim Wschodzie. Rozszerzający się konflikt doprowadził już do śmierci irańskiego najwyższego przywódcy, ajatollaha Alego Chameneiego, zagrożenia dla regionalnej produkcji ropy oraz zakłóceń w żegludze przez kluczową Cieśninę Ormuz – strategiczny szlak eksportowy dla wielu najważniejszych członków OPEC+.

Bloomberg informował wcześniej, że OPEC+ rozważy możliwość większego zwiększenia podaży podczas niedzielnego spotkania po ataku USA i Izraela na Iran.

Rosnące napięcia a możliwości zwiększenia wydobycia

Decyzja dotycząca formalnych limitów wydobycia może nie oddawać w pełni skali reakcji największych państw OPEC+. Arabia Saudyjska, Irak, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie zaczęły już w ubiegłym miesiącu zwiększać eksport ropy, nawiązując do podobnego ruchu z okresu amerykańskich uderzeń na irańskie obiekty nuklearne w czerwcu 2025 roku.

Możliwość dalszego zwiększania dostaw może jednak zależeć od sytuacji w Cieśninie Ormuz, gdzie wraz z eskalacją konfliktu ruch statków wyraźnie osłabł.

W ubiegłym tygodniu ceny ropy w Londynie wzrosły do siedmiomiesięcznego maksimum – 73 dol. za baryłkę, ponieważ obawy związane z militarną mobilizacją prezydenta USA Donalda Trumpa oraz seriami zakłóceń produkcji wstrząsnęły globalnym rynkiem, który wcześniej wydawał się zmierzać w stronę znaczącej nadpodaży.

Wojna może również uwypuklić pytanie, jaką dodatkową produkcję OPEC+ jest w stanie realnie uruchomić, po tym, jak główni producenci w ubiegłym roku szybko przywrócili wstrzymane wcześniej wydobycie.

Ograniczone moce produkcyjne i walka o udziały w rynku

Nadwyżkowe moce produkcyjne grupy koncentrują się głównie w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które łącznie dysponują około 2,5 mln baryłek dziennie – czyli mniej niż 3 proc. światowej podaży – wynika z danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Część analityków uważa, że nawet ta wielkość może być zawyżona.

Niektórzy delegaci OPEC+ tłumaczyli odejście od obrony wysokich cen ropy próbą odzyskania udziałów w globalnym rynku, które w poprzednich latach przejęli konkurenci, tacy jak amerykańscy producenci ropy z łupków. Zdaniem części analityków Rijad uwzględniał również apele Donalda Trumpa o obniżenie kosztów paliw dla amerykańskich konsumentów.

Źródło: rp.pl

