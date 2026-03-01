Statek kotwiczący u wybrzeży Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Reuters informuje, że kluczowi członkowie grupy, na czele z Arabią Saudyjską i Rosją – którzy w pierwszym kwartale wstrzymali serię podwyżek – zwiększą produkcję o 206 tys. baryłek dziennie, co wynika z opublikowanego komunikatu.
Czytaj więcej
Prawdopodobne bardzo wysokie ceny ropy bulwersują wszystkich. Tymczasem, jeśli konflikt USA–Iran...
Skala wzrostu przekracza miesięczne podwyżki wynoszące 137 tys. baryłek dziennie w czwartym kwartale i następuje w czasie narastającej destabilizacji na Bliskim Wschodzie. Rozszerzający się konflikt doprowadził już do śmierci irańskiego najwyższego przywódcy, ajatollaha Alego Chameneiego, zagrożenia dla regionalnej produkcji ropy oraz zakłóceń w żegludze przez kluczową Cieśninę Ormuz – strategiczny szlak eksportowy dla wielu najważniejszych członków OPEC+.
Bloomberg informował wcześniej, że OPEC+ rozważy możliwość większego zwiększenia podaży podczas niedzielnego spotkania po ataku USA i Izraela na Iran.
Decyzja dotycząca formalnych limitów wydobycia może nie oddawać w pełni skali reakcji największych państw OPEC+. Arabia Saudyjska, Irak, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie zaczęły już w ubiegłym miesiącu zwiększać eksport ropy, nawiązując do podobnego ruchu z okresu amerykańskich uderzeń na irańskie obiekty nuklearne w czerwcu 2025 roku.
Możliwość dalszego zwiększania dostaw może jednak zależeć od sytuacji w Cieśninie Ormuz, gdzie wraz z eskalacją konfliktu ruch statków wyraźnie osłabł.
Czytaj więcej
Tankowiec pod banderą Palau został trafiony w niedzielę u wybrzeży półwyspu Musandam w Omanie. Ra...
W ubiegłym tygodniu ceny ropy w Londynie wzrosły do siedmiomiesięcznego maksimum – 73 dol. za baryłkę, ponieważ obawy związane z militarną mobilizacją prezydenta USA Donalda Trumpa oraz seriami zakłóceń produkcji wstrząsnęły globalnym rynkiem, który wcześniej wydawał się zmierzać w stronę znaczącej nadpodaży.
Wojna może również uwypuklić pytanie, jaką dodatkową produkcję OPEC+ jest w stanie realnie uruchomić, po tym, jak główni producenci w ubiegłym roku szybko przywrócili wstrzymane wcześniej wydobycie.
Nadwyżkowe moce produkcyjne grupy koncentrują się głównie w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które łącznie dysponują około 2,5 mln baryłek dziennie – czyli mniej niż 3 proc. światowej podaży – wynika z danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Część analityków uważa, że nawet ta wielkość może być zawyżona.
Czytaj więcej
Lotnicze pałace, jakie kraje arabskie wybudowały do obsługi ruchu wschód-zachód wstrzymały wszyst...
Niektórzy delegaci OPEC+ tłumaczyli odejście od obrony wysokich cen ropy próbą odzyskania udziałów w globalnym rynku, które w poprzednich latach przejęli konkurenci, tacy jak amerykańscy producenci ropy z łupków. Zdaniem części analityków Rijad uwzględniał również apele Donalda Trumpa o obniżenie kosztów paliw dla amerykańskich konsumentów.
Tankowiec pod banderą Palau został trafiony w niedzielę u wybrzeży półwyspu Musandam w Omanie. Ranne zostały czt...
Belgia ogłosiła przechwycenie tankowca należącego do rosyjskiej floty cieni. Długa na 180 m jednostka nocą zbliż...
OPEC+ rozważy możliwość większego zwiększenia podaży ropy, gdy kluczowi członkowie grupy spotkają się w niedziel...
Prorosyjskie rządy Węgier i Słowacji chcą się naocznie przekonać o uszkodzeniach naftociągu „Przyjaźń”. Powołały...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas