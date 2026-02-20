Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były reakcje Węgier i Słowacji na przerwanie dostaw ropy?

Jakie stanowisko zajęła Unia Europejska w sprawie naprawy rurociągu Przyjaźń?

Jaką formę wsparcia energetycznego dla Ukrainy organizuje Europa?

O decyzji sięgnięcia przez Węgry po 250 tys. ton ropy z rezerw poinformował oficjalny dziennik rządowy, publikując rozporządzenie w czwartek wieczorem, zwraca uwagę agencja Reutera. MOL będzie miał dostęp do rezerw do 15 kwietnia, a do 24 sierpnia musi pobraną ropę zwrócić.

Rezerwy ropy muszą wystarczyć Węgrom i Słowakom do kwietnia

Słowacki rząd również zobowiązał się do uwolnienia 1,825 mln baryłek ropy na wniosek słowackiej rafinerii Slovnaft, należącej do MOL. Węgierska firma zamówiła też tankowce z saudyjską, norweską, kazachską, libijską i rosyjską ropą naftową, które miałyby zaopatrywać jej rafinerie MOL na Węgrzech i Słowacji.

MOL poinformował, że pierwsze dostawy mają dotrzeć do portu Omisalj w Chorwacji na początku marca. Następnie ropa naftowa dotrze do rafinerii w ciągu kolejnych 5-12 dni. Wcześniej władze Chorwacji, odpowiadając na prośbę Węgier i Słowacji na dostęp do naftociągu Adria (JANAF) ogłosiły, że tranzyt jest możliwy, ale z wyłączeniem ropy z Rosji.