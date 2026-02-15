Dla Kubańczyków jednak najbardziej bolesne było wstrzymanie pomocy z Wenezueli i to z dwóch powodów. Z 70 tys. dostarczanych baryłek dziennie w 2024 i na początku 2025 roku, ponad połowa była natychmiast reeksportowana do Azji, najprawdopodobniej do Chin. Z tego tytułu Kuba uzyskiwała wpływy w wysokości 1,3 mld dol. rocznie. Te dostawy zmalały do 30 mln baryłek pod koniec 2025 roku, więc eksport ustał.

44 proc. importu stanowiły wcześniej dostawy z Meksyku. Ale prezydent tego kraju, Claudia Shienbaum, potwierdziła „zawieszenie” dostaw, wyraźnie nie chcąc drażnić sąsiada z północy. O „odwieszeniu” ma publicznie poinformować. Ostatnia dostawa ropy i paliw z Meksyku miała miejsce 9 stycznia, w 6 dni po wywiezieniu z Wenezueli prezydenta tego kraju Nicolasa Maduro i jego żony.

Teraz rosyjska ambasada w Hawanie potwierdziła, że według dostępnej wiedzy rząd rosyjski postanowił pomóc Kubańczykom i dostarczać im ropę i produkty pochodne w ramach pomocy humanitarnej. Zdaniem rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa USA robią wszystko, aby „udusić” Kubańczyków.

Na razie ropy i paliw na Kubie po prostu nie ma

Są za to rosyjscy turyści, których eskalacja kryzysu po zmianie władzy w Caracas zastała na wyspie i nie mają jak się stamtąd wydostać. Kubańczycy poinformowali, że przynajmniej przez miesiąc, czyli do końca pierwszego tygodnia marca nie będzie możliwości tankowania samolotów zagranicznych linii lotniczych. Ta sytuacja zastała na wyspie ok. 6 tys. Rosjan, których ewakuacja zaczęła się w ostatni czwartek i potrwa przynajmniej jeszcze tydzień. Zostali oni zgrupowani i zakwaterowani w wyznaczonych hotelach w Hawanie i Varadero, a kolejne resorty turystyczne są zamykane z powodu wyłączeń prądu.