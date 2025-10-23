Nowe sankcje zabolą Rosjan. Ropa w górę. Co z cenami paliw w Polsce?

Z tego artykułu się dowiesz: Jak wpłyną na światowy rynek ropy amerykańskich sankcje nałożone na Rosję?

Czy w wyniku nowych amerykańskich sankcji na Rosję, uderzających w największych rosyjskich eksporterów ropy, ucierpią importerzy ropy na świecie? I czy drożej zapłacimy przy dystrybutorach? – Nie natychmiast – mówią analitycy.

Rynek nie spodziewał się sankcji na Łukoil i Rosnieft

Ukaranie przez Amerykanów Rosnieftu i Łukoilu spowodowało wzrost cen ropy na rynkach światowych o 3,9 proc. A decyzja Donalda Trumpa była zaskoczeniem.

Te dwa koncerny mają na swoim koncie ponad połowę eksportu rosyjskiej ropy. We wrześniu wszystkie rosyjskie firmy sprzedały za granicę 13,35 tys. ton ropy i zainkasowały za to 5,1 mld dol.

To dlatego teraz, kiedy wszystko wskazuje, że ropy z Rosji będzie mniej na światowych rynkach, w Londynie ropa Brent podrożała prawie do 65 dol. za baryłkę i jest najdroższa od 10 października. Spośród odbiorców rosyjskiej ropy ucierpią przede wszystkim Indie i Chiny. Jak podał Bloomberg, w Indiach już energicznie rozglądają się za dostawami ropy z innych kierunków niż Rosja.