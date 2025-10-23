Reklama

Nowe sankcje zabolą Rosjan. Ropa w górę. Co z cenami paliw w Polsce?

Donald Trump uderzył sankcjami tam, gdzie Rosjan bardzo zaboli - w możliwości eksportu ropy naftowej. Tyle, że te sankcje odczują nie tylko Rosjanie. Chociaż początkowo w ograniczonym stopniu.

Publikacja: 23.10.2025 12:39

Nowe sankcje mogą podnieść ceny paliw na polskich stacjach

Nowe sankcje mogą podnieść ceny paliw na polskich stacjach

Foto: Bloomberg

Danuta Walewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak wpłyną na światowy rynek ropy amerykańskich sankcje nałożone na Rosję?
  • Jakie są przewidywania dotyczące ich wpływu na ceny detaliczne paliw w Polsce?
  • Jaki wpływ na ceny paliw ma kurs złotego oraz zbliżający się 1 listopada?

Czy w wyniku nowych amerykańskich sankcji na Rosję, uderzających w największych rosyjskich eksporterów ropy, ucierpią importerzy ropy na świecie? I czy drożej zapłacimy przy dystrybutorach? – Nie natychmiast – mówią analitycy.

Rynek nie spodziewał się sankcji na Łukoil i Rosnieft

Ukaranie przez Amerykanów Rosnieftu i Łukoilu spowodowało wzrost cen ropy na rynkach światowych o 3,9 proc. A decyzja Donalda Trumpa była zaskoczeniem.

Te dwa koncerny mają na swoim koncie ponad połowę eksportu rosyjskiej ropy. We wrześniu wszystkie rosyjskie firmy sprzedały za granicę 13,35 tys. ton ropy i zainkasowały za to 5,1 mld dol.

To dlatego teraz, kiedy wszystko wskazuje, że ropy z Rosji będzie mniej na światowych rynkach, w Londynie ropa Brent podrożała prawie do 65 dol. za baryłkę i jest najdroższa od 10 października. Spośród odbiorców rosyjskiej ropy ucierpią przede wszystkim Indie i Chiny. Jak podał Bloomberg, w Indiach już energicznie rozglądają się za dostawami ropy z innych kierunków niż Rosja.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Czarny czwartek Kremla. USA uderzają w ropę, a Unia w banki i sojuszników Rosji
Gospodarka
Czarny czwartek Kremla. USA uderzają w ropę, a Unia w banki i sojuszników Rosji

– Amerykańskie restrykcje oznaczają zmianę polityki prezydenta Trumpa wobec Rosji i otwierają drogę do jeszcze ostrzejszych sankcji. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak efektywne będą te sankcje i jaki wpływ będą miały na rynek – mówił w czwartek Warren Patterson, szef działu prognoz surowcowych w ING Groep. Wiadomo jednak, że Donald Trump wkrótce ma rozmawiać na temat kupowania rosyjskiej ropy z Chińczykami, a podobno premier Indii Narendra Modi obiecał prezydentowi USA, że jego kraj będzie zmniejszał import ropy z Rosji.

Jeśli będą podwyżki paliw, to nie natychmiast

– Działania państw Zachodu konsekwentnie zaostrzają presję na rosyjski sektor paliwowy. Ruch ten wywołał niepewność po stronie podaży, szczególnie w Azji, gdzie indyjskie rafinerie rozpoczęły przegląd kontraktów na zakup rosyjskiej ropy. Mimo tych globalnych napięć, na polskich stacjach paliw nie należy spodziewać się natychmiastowych podwyżek cen. Rynek ropy reaguje szybko i dynamicznie, ale ceny detaliczne potrzebują czasu, by odzwierciedlić zmiany na rynkach hurtowych. Wahania notowań surowca w pierwszej fazie wpływają na koszty zakupu w rafineriach, a dopiero później przekładają się na poziom cen przy dystrybutorach – uważa dr Jakub Bogucki, analityk e-petrolu.

Dlatego – jego zdaniem – nawet jeśli wzrosty utrzymają się na rynku światowym, nie przełożą się one od razu na ceny na stacjach w Polsce – ewentualne korekty mogą pojawić się dopiero po kilku dniach, a nie jutro czy pojutrze. – Na razie kierowcy mogą więc tankować spokojnie, choć sytuacja na globalnych rynkach pozostaje napięta i wymaga uważnej obserwacji – zwraca uwagę Jakub Bogucki.

Na razie rzeczywiście reakcja polskiego rynku jest spokojna. Hurtowe ceny Orlenu wzrosły w czwartek o niespełna grosz na litrze do 4,43 zł za benzynę 95 i 4,52 zł za ekodiesel.

Reklama
Reklama

W przypadku cen paliw na polskich stacjach istotny jest jeszcze kurs złotego. Za dolara trzeba było w czwartek rano płacić 3,65 zł, a tendencja kursu polskiej waluty jest spadkowa. To z kolei oznacza, że paliwa mogą podrożeć szybciej. Zwłaszcza że zbliża się szczyt popytowy z powodu wyjazdów na Wszystkich Świętych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Surowce Ropa Naftowa Paliwa Gaz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak wpłyną na światowy rynek ropy amerykańskich sankcje nałożone na Rosję?
  • Jakie są przewidywania dotyczące ich wpływu na ceny detaliczne paliw w Polsce?
  • Jaki wpływ na ceny paliw ma kurs złotego oraz zbliżający się 1 listopada?
Pozostało jeszcze 92% artykułu

Czy w wyniku nowych amerykańskich sankcji na Rosję, uderzających w największych rosyjskich eksporterów ropy, ucierpią importerzy ropy na świecie? I czy drożej zapłacimy przy dystrybutorach? – Nie natychmiast – mówią analitycy.

Rynek nie spodziewał się sankcji na Łukoil i Rosnieft

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Widok rafinerii Danube należącej do węgierskiej grupy MOL po wybuchu pożaru.
Paliwa
Pożar w rafinerii MOL-a może uderzyć w kierowców w regionie
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
W dwóch trzecich Rosji brakuje benzyn. Limity, talony, kolejki
Paliwa
W dwóch trzecich Rosji brakuje benzyn. Limity, talony, kolejki
Krym pozostał bez benzyny. W Rosji limity: po 10-20 litrów na jednego kierowcę
Paliwa
Krym pozostał bez benzyny. W Rosji limity: po 10-20 litrów na jednego kierowcę
Pogłębia się kryzys paliwowy w Rosji. Prywatne stacje się zamykają
Paliwa
Pogłębia się kryzys paliwowy w Rosji. Prywatne stacje się zamykają
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Transnieft
Paliwa
Transnieft zamyka magazyny paliw i ostrzega rosyjskie koncerny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Reklama
Reklama
e-Wydanie