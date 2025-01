Kreml daje SLB zarobić

SLB jest od dawna w centrum krytyki za kurczowe trzymanie się rosyjskiego rynku. W październiku 2024 r. ponad 50 członków Kongresu wysłało list do Białego Domu, domagając się nałożenia sankcji na SLB, który ich zdaniem wspiera funkcjonowanie machiny wojennej Putina.

W ciągu trzech lat wojny SLB rozszerzył swoją działalność w Rosji na wiele obszarów. Bez żadnych oporów i przemyśleń szefowie SLB korzystają z sytuacji, w której główni konkurenci, amerykańskie firmy Baker Hughes i Halliburton, opuścili Rosję, sprzedając swoje przedsiębiorstwa lokalnemu kierownictwu. To dało SLB możliwość osiągania rekordowych zysków na krwawej wojnie Putina. Jak wykazało ubiegłoroczne dochodzenie „FT”, SLB podpisuje nowe kontrakty, zatrudnia pracowników i importuje sprzęt z krajów, które nie przystąpiły do ​​sankcji.

Sam koncern nie ma sobie nic do zarzucenia. W piątek SLB poinformował, że udział rosyjskiego oddziału w globalnych przychodach spadł w 2024 r. do 4 proc., osiągając kwotę ok. 1,4 mld dolarów, z 5 proc. rok wcześniej.

Eksperci branży naftowej twierdzą, że SLB nie chce opuszczać Rosji, ponieważ Kreml mógłby nagrodzić ją kontraktami po zakończeniu wojny na Ukrainie i zniesieniu zachodnich sankcji, pisze „FT”.