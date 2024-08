Szef SLB wyjaśnił, że pracujący w Rosji zespół „działa autonomicznie i w pewnym stopniu za kulisami”. „Chronimy nasz majątek, to jest nasz priorytet. Chronimy naszych ludzi” – podkreślił.

Rosjanie zależni od zachodnich technologii naftowych

Le Peuch przypomniał, że od lipca SLB wprowadziło środki kontrolne „w celu zapobiegania i zakazania wszelkich dostaw i wsparcia technologii” do Rosji. Jego zdaniem w dłuższej perspektywie takie posunięcie doprowadzi do pogorszenia zdolności rosyjskich koncernów do zagospodarowania części przybrzeżnych złóż ropy. Wcześniej SLB wstrzymywał nowe inwestycje i dostawy swoich produktów do Rosji.

Rosyjski rynek usług związanych z polami naftowymi wykazywał stabilny wzrost do 2019 roku, pomimo znacznych wahań cen ropy. Według firm Yakov and Partners i Enerdata w latach 2010–2019 wzrósł z 13,6 mld dolarów do 20,1 mld dolarów, podczas gdy ceny rosyjskiej ropy Urals wahały się od 50 do 110 dolarów za baryłkę.

Piętą achillesową rynku rosyjskiego jest wysoki stopień zależności od importu usług high-tech. Według danych samych rosyjskich firm przytaczanych przez gazetę RBK, na wiosnę 2023 r około połowy usług na polach naftowych świadczyły same koncerny naftowo-gazowe, 30 proc. niezależni wykonawcy rosyjscy, a kolejne 20 proc. obcokrajowcy (w tym SLB). Proporcje te mogą być jednak zupełnie inne, biorąc pod uwagę, że zarówno „niezależni rosyjscy wykonawcy, jak i same koncerny - Rosnieft, Łukoil, Tatnieft, Surgutnieftiegaz itd. posiłkują się zachodnimi technologiami i urządzeniami.