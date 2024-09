Mniej ropy z Rosji do Turcji. Łukoil traci kolejnego klienta

Zdaniem firmy Kpler, o ile w czerwcu dostawy ropy z Rosji do tureckiego portu Aliaga, w którym zlokalizowana jest rafineria STAR, wynosiły niecałe 300 tys. baryłek dziennie, to w sierpniu spadły do ​​100 tys. baryłek dziennie. - W tym kontekście na rynku nasiliły się pogłoski, że w październiku chińskim nabywcom zaoferowano więcej dostaw rosyjskiej ropy Urals, więc jest prawdopodobne, że eksport Urals do Chin, który był słaby w miesiącach letnich, wzrośnie – mówi Katona.

Sytuacja nie jest krytyczna ale niekomfortowa

Ekspert dodaje, że dla rosyjskich dostawców sytuacja nie jest jeszcze krytyczna, ale już niekomfortowa z punktu widzenia coraz bardziej zmniejszających się regionów sprzedaży. - W tej chwili uzależnienie Rosji od rynku azjatyckiego jest największe w historii. W Europie nie ma już praktycznie żadnych nabywców rosyjskiej ropy, z wyjątkiem tureckiej firmy Tupras – zauważa Kantona.

Remonty w rafinerii STAR będą miały niewielki wpływ na rosyjski eksport we wrześniu-październiku, zgadza się Michaił Żurawlew, starszy ekspert Instytutu Energii i Finansów (IEF). - Przekierowanie 200-250 tysięcy baryłek dziennie nie jest zadaniem trudnym dla rosyjskich eksporterów, zwłaszcza biorąc pod uwagę system elastycznych rabatów. Jesienią głównym czynnikiem wpływającym na rosyjski eksport z zachodnich portów jest wielkość przerobu – mówi ekspert pytany przez gazetę RBK.

Żurawlew uważa, że ​​utracone w Turcji wielkości zostaną prawdopodobnie przekierowane na rynek indyjski. Ponadto „w październiku mają zostać wznowione dostawy Łukoilu naftociągiem Przyjaźń przez Ukrainę, co także „wyprostuje równowagę”.