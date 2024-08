Zapaść eksportu rosyjskiej ropy drogą morską. Chiny kupują więcej gdzie indziej

W lipcu 2024 r. eksport rosyjskiej ropy z kluczowych portów spadł do najniższego poziomu od 19 miesięcy. Doprowadziło to do ogólnego spadku na świecie przepływów ropy na morzu – pisze Bloomberg, powołując się na dane dotyczące śledzenia tankowców.

Reklama

Rosyjski eksport, głównie flagowego gatunku Urals, z bałtyckich portów Primorsk i Ust-Ługa oraz Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, zmniejszył się w zeszłym miesiącu do 1,79 mln baryłek dziennie. W czerwcu było to 2,2 miliona. Także w zeszłym miesiącu światowe dostawy czarnego złota spadły o około 586 tys. baryłek dziennie.

Czytaj więcej Ropa Załamanie eksportu rosyjskiej ropy. Pożera ją wojna Putina Największe koncerny paliwowe Rosji - państwowy Rosnieft i prywatny Łukoil - drastycznie ograniczą eksport ropy. Ma to związek z sytuacją na wewnętrznym rynku rosyjskim, gdzie większość produkcji trafia na potrzeby okupacyjnej rosyjskiej armii na Ukrainie.

Chiny zmieniają dostawców ropy

Wpływ na to miało zachowanie importerów z Państwa Środka. Całkowite dostawy ropy drogą morską do Chin zmalały o ponad 1,4 miliona baryłek dziennie, co stanowi największy zaobserwowany spadek w tym roku. Wzrosty dostaw od czołowych eksporterów z Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych pomogły zrównoważyć mniejszy eksport z Rosji, Brazylii, Wenezueli i Kataru, twierdzą dziennikarze agencji.

W wypadku Rosji łączny eksport ropy naftowej drogą morską jest najniższy od niemal roku, a dostawy z portów bałtyckich najniższe od grudnia 2022 roku.