Tak niski popyt na ropę był 33 lata temu

W gospodarkach rozwiniętych popyt spadnie z około 45,7 mln baryłek dziennie w 2023 r. do 42,7 mln baryłek dziennie w 2030 r. Według IEA, poza pandemią, ostatni raz tak niski popyt na ropę był 33 lata temu.

Wzrost światowych mocy produkcyjnych będzie pochodził od producentów spoza OPEC+, przy czym trzy czwarte oczekiwanego wzrostu do 2030 r. przypadać ma na Stany Zjednoczone, Brazylię, Kanadę, Argentynę i Gujanę. Bloomberg napisał, że produkcja ropy w Kanadzie wzrośnie do 2030 r. o około pół miliona baryłek dziennie, czyli więcej niż wcześniej przewidywano. Rosnące ceny ropy zachęcają firmy do rozbudowy istniejących projektów.

Moce produkcyjne porozumienia eksporterów OPEC+ wzrosną o 1,4 mln baryłek dziennie w latach 2023–2030, za sprawą Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Iraku. Już w tym roku udział grupy w rynku ropy naftowej zmniejszy się do 48,5 proc. – najniższego poziomu od 2016 roku – ze względu na dobrowolne ograniczenia produkcji.

Czy OPEC zniknie?

W przyszłym roku globalny wzrost popytu na ropę wyniesie 1 milion baryłek dziennie, w porównaniu z poprzednimi szacunkami wynoszącymi 1,2 miliona baryłek dziennie. Wynika to ze słabnącego wzrostu gospodarczego i rosnącego wykorzystania pojazdów elektrycznych. Całkowity popyt wyniesie średnio 103,2 mln baryłek dziennie w 2024 r. i 104,2 mln baryłek dziennie w 2025 r.

Prognozy agencji pozostają znacznie poniżej prognoz kartelu eksporterów OPEC. Wydobycie OPEC+ spadnie w tym roku o 740 tys. baryłek dziennie, jeśli grupa utrzyma dobrowolne cięcia produkcji, i w przyszłym roku osiągnie wzrost o 320 tys. baryłek dziennie.

Eksport rosyjskiej ropy w maju zwiększył się o 100 tys. baryłek dziennie do 7,7 mln baryłek dziennie, podczas gdy przychody z eksportu spadły o 0,6 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem do 16,8 miliarda dolarów. To dane szacunkowe, bo tak naprawdę Kreml utajnił wielkość eksportu i dochodów z tego tytułu