OPEC+ dalej tnie wydobycie ropy; nie chce spadku cen

Podczas niedzielnego spotkania OPEC+ kraje - członkowie porozumienia, w którym prym wiodą Arabia Saudyjska i Rosja, zgodziły się na kontynuowanie redukcji wydobycia ropy, zgodnie z tabelą opublikowaną przez Sekretariat OPEC, informuje amerykańska stacja CNBC.

ZEA na specjalnych prawach w OPEC

Tabele precyzują poziomy produkcji wymagane od poszczególnych członków przed zastosowaniem jakichkolwiek dodatkowych korekt produkcyjnych i opuszczeniem OPEC na początku tego roku przez Angolę - wieloletniego członka kartelu.

Decyzja OPEC+ obejmuje również zgodę na wzrost produkcji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich o 300 tys. baryłek dziennie. Będzie to stopniowo wprowadzane od stycznia do września 2025 r. ZEA już w 2021 roku wymusiły zgodę na wyższe wydobycie. Emiraty zaszantażowały OPEC+, że nie chcą przedłużać porozumienia, jeżeli nie dostaną dla siebie większej indywidualnej kwoty produkcji. Jest to związane z poziomem wydobycia ropy - ok. 30 proc. mocy produkcyjnych w Emiratach było niewykorzystanych. To rekord wśród wszystkich krajów OPEC+.

Popyt na ropę wzrośnie, ale nie wiadomo o ile

Już wcześniej w rozmowie z CNBC analitycy i delegaci OPEC+ zasygnalizowali wysokie prawdopodobieństwo, że sojusz producentów ropy przedłuży istniejące cięcia podaży.

Do końca czerwca cięcia wydobycia OPEC+ wyniesie łącznie 5,86 mln baryłek dziennie, z czego 2 mln baryłek dziennie stanowiło jednomyślne zobowiązania w ramach polityki OPEC, które obejmują ten rok. OPEC dobrowolnie obniża o kolejne 1,66 mln baryłek do końca 2024 r., podczas gdy 2,2 mln baryłek dziennie dobrowolnych cięć rozciąga się do końca drugiego kwartału 2025 r.