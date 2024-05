Rośnie wydobycie ropy poza OPEC. To zasługa jednego kraju

Agencja Bloomberg pisze, że do 2030 roku produkcja kanadyjskiej ropy wzrośnie do 3,8 mln baryłek dziennie, czyli będzie to o około 3 proc. więcej niż prognozowano w zeszłym roku. Spółki, w tym oddział Imperial Oil Ltd., koncern Exxon Mobil i Canadian Natural Resources Ltd. rozbudowują istniejące odwierty, korzystając z rozpoczęcia budowy nowych rurociągów prowadzących do wybrzeża Pacyfiku.

Reklama

„Przedłużający się okres stosunkowo wysokich cen ropy naftowej wzmocnił bilanse producentów i otworzył drzwi dla bardziej ambitnych projektów, które w dalszym ciągu w dużej mierze wykorzystują istniejącą infrastrukturę” – ocenili w komentarzu analitycy Kevin Byrne i Selina Hwang.

Czytaj więcej Ropa Ropa potaniała najszybciej od kwartału; wiadomo dlaczego W mijającym tygodniu ceny ropy naftowej spadły rekordowo. Dynamika okazała się największa od trzech miesięcy. Marka Brent potaniała o 6,2 proc. Jedną z przyczyn jest zmniejszenie napięcia między Izraelem a Hamasem. Ale nie tylko.

Kanadyjska ropa - trzecia na świecie

Szereg projektów zakłada zwiększenie produkcji o 20–50 tys. baryłek dziennie „poprzez optymalizację, poprawę wydajności lub komercjalizację małych aktywów”.

Uruchomienie w tym miesiącu rozbudowanego rurociągu Trans Mountain zwiększyło dziennie możliwości eksportu na wybrzeże Pacyfiku o 590 tys. baryłek, dając przemysłowi, który od dawna borykał się z niedoborami rurociągów, szansę na rozwój. Jednak już na początku 2026 r. będą potrzebne dodatkowe przepustowości rurociągu, kiedy zwiększona produkcja zapełni istniejące linie eksportowe.