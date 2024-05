Ropa potaniała najszybciej od kwartału; wiadomo dlaczego

Kreml chce wyższej ceny

Inną przyczyna potanienia surowca na świecie było także zmniejszenie napięcia geopolitycznego na Bliskim Wschodzie, w szczególności informacja o negocjacjach Izraela z Hamasem.

Przypomnijmy, że na początku ubiegłego tygodnia ceny ropy naftowej spadły, co wynikało ze zmniejszenia ryzyka eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Pod koniec ubiegłego tygodnia ceny ropy naftowej wykazały umiarkowany wzrost. Było to spowodowane w szczególności wypowiedzią sekretarz skarbu USA Janet Yellen, która wyraziła optymizm, co do wzrostu gospodarczego w USA.

Tanienie ropy jest szczególnie niekorzystne dla rosyjskiego reżimu, dla którego zyski z eksportu surowca dają pieniądze na wywołaną przez Kreml wojnę na Ukrainie. Dlatego Moskwa naciska innych eksporterów z porozumienia OPEC+ do dalszej redukcji podaży. Miałoby to wywindować cenę ropy do ponad 100 dolarów za baryłkę. I choć rosyjska ropa i produkty naftowe jest objęta sankcjami (pułap cenowy) Zachodu, to wciąż znajdują się donatorzy wojennego kasy Kremla, jak Chiny, Indie, Turcja czy ostatnio Brazylia, gotowi płacić za rosyjski surowiec. Koncerny z Rosji sprzedają go z dużymi zniżkami, ale czym wyższa cena na wolnym rynku, tym i Kreml zarabia więcej.