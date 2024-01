Indie są trzecim co do wielkości importerem i konsumentem ropy na świecie (po Chinach i USA). Rosja po wprowadzeniu międzynarodowych sankcji stała się największym dostawcą ropy do tego kraju, wyprzedzając dotychczasowych dostawców — Irak i Arabię ​​Saudyjską.

Indyjskie firmy bez żadnych etycznych zahamowań zaczęły zasysać surowiec kraju, który napadła na pokojowego sąsiada, i od 2 lat grabi, morduje i niszczy Ukrainę. Cena rosyjskiej ropy załatwiła wszystkie dylematy moralne.

Czytaj więcej Ropa Rosyjska ropa płynie przez sankcyjne sito Gospodarka Rosji ucierpiała od zachodnich sankcji wprowadzonych po napaści Kremla na Ukrainę, ale nie padła na kolana. Parlament Europejski wezwał więc do uszczelnienia systemu sankcji.

Rosyjska ropa była eksportowana do Indii z ogromną sięgając 30 dol. na baryłce zniżką. Ale już w 2023 r rabaty skurczyły się do 15-17 dol. a od początku 2024 r sytuacja zmieniła się diametralnie.

Na początku roku Saudi Aramco obniżyło ceny lutowych dostaw swojej kluczowej ropy naftowej Arab Light we wszystkich regionach w związku z niższym popytem. W przypadku Azji ceny spadły o 1,5–2 dolary za baryłkę.

Import rosyjskiej ropy do Indii spadł w grudniu ubiegłego roku do najniższego poziomu od stycznia 2023 roku.