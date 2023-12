Kolejny kraj podnosi opłaty na tranzyt rosyjskich surowców

Tranzyt rosyjskiej ropy rośnie

Kaztransoil i Rosnieft w maju przedłużyły umowę o rocznym tranzycie 10 mln ton rosyjskiej ropy do Chin do 2034 roku. Także tranzyt rosyjskiego surowca do Uzbekistanu wzrośnie. Kaztransoil planuje w przyszłym roku zwiększyć go ponad trzykrotnie do 500 tys. ton. Uzbecka firma Sanoat Energetika Guruhi złożył odpowiedni wniosek do kazachskiego przedsiębiorstwa transportu ropy, z możliwością późniejszego zwiększenia tranzytu do 1 miliona ton rocznie.

W 2023 r tranzyt ropy do Uzbekistanu z Rosji systemem głównych rurociągów kazachskich sięgnie 154 tys. ton. Łącznie w okresie styczeń-październik br. spółka przetransportowała 104 tys. ton.