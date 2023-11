OPEC pod ścianą. Ropa potanieje?

Do kolejnego obniżenia limitów produkcji ropy na przełożonym o tydzień szczycie przekonują swoich partnerów z OPEC+ Saudyjczycy, którzy od kilku miesięcy dobrowolnie utrzymują obniżone wydobycie. Już za zmianą terminu na 30 listopada stał brak porozumienia co do kształtu dalszej polityki, a brak postępów w rozmowach budził wręcz obawy o kolejne przesunięcie.

Gwałtowny sprzeciw Angoli i Nigerii wywołało obniżenie limitów dla tych krajów, związane z szacowanym obniżeniem ich mocy produkcyjnych. Kartel OPEC wraz z kilkoma skupionymi wokół niego producentami próbuje dopracować plany produkcyjne na 2024 r., po tym jak prognozy likwidacji obserwowanego w tym roku deficytu podaży zepchnęły ceny w okolice 80 dol. za baryłkę.

W OPEC nie chcą wspierać Saudyjczyków

Od szczytu paniki, która zapanowała po rosyjskiej agresji na Ukrainę, ceny ropy Brent poszły w dół o ponad 40 proc., jednak wciąż są one pięciokrotnie wyższe niż na dnie załamania po wybuchu pandemii Covid-19. Choć Arabia Saudyjska od lipca dostarcza na rynek o 1 mln baryłek dziennie (czyli o około 10 proc.) poniżej możliwości, a Rosja pompuje o 300 tys. baryłek mniej, to do wzięcia na siebie nawet części takiego ciężaru nie palą się ich partnerzy.