Pentagon kupuje rosyjską ropę, chociaż nie ma o tym pojęcia

Wiadomo jednak, że od czasu wejścia w życie sankcji na rosyjską ropę (22 grudnia 2022 r.) Pentagon podpisał z grecką rafinerią kontrakty o wartości prawie 1 miliarda dolarów.

Joe Yoswa, rzecznik Agencji Logistyki Obronnej Pentagonu, która pozyskuje paliwo dla armii amerykańskiej, powiedział, że agencja nie jest świadoma „rosyjskiego śladu” w paliwie. Jej kontrahenci, w tym Motor Oil Hellas, „są odpowiedzialni za zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi interesów z Rosją i rosyjskimi firmami” i muszą wykazać przestrzeganie tych przepisów, dodał Yoswa w komentarzu dla gazety.

Grecka rafineria Motor Oil Hellas zaprzecza informacjom na temat zakupu rosyjskiej ropy i twierdzi, że cały import jest „certyfikowany jako pochodzenia nie objętego sankcjami”.

Turcja i Grecja pomaga omijać sankcje

Jednak jak wynika z dokumentacji przewozowej i danych handlowych Refinitiv - firmy zajmującej się danymi finansowymi, specjalizującej się na rynkach towarowych, „w ciągu ostatnich dwóch lat Dortyol otrzymał drogą morską 5,4 miliona baryłek oleju opałowego, z czego tylko 1,9 miliona baryłek nie pochodziło z Rosji”.

WP ustalił, że od czasu wejścia w życie sankcji Unii Europejskiej w lutym 2023 r. rosyjskie dostawy do Dortyolu wyniosły łącznie 2,7 miliona baryłek, co stanowi ponad 69 procent oleju opałowego przesłanego drogą morską do Dortyolu w tym okresie.

Także od lutego z tureckiej naftobazy zostało wysłanych w świat łącznie 7 milionów baryłek oleju opałowego, z czego 4,2 miliona baryłek trafiło do Motor Oil Hellas. Dostawy te stanowiły co najmniej 56 procent całego oleju dostarczonego statkami przez grecką rafinerię.